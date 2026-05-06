Израел: Не сме информирани за възможна сделка между Тръмп и Иран

Израел не разполага с информация, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е близо до споразумение с Иран, което би могло да доведе до край на конфликта и до премахване на блокадата на Ормузкия проток. Това заяви израелски представител, цитиран от Reuters. По думите му вместо към деескалация, израелските власти се подготвят за възможно разширяване на военните действия в региона.

По-рано днес Axios съобщи, че Белият дом е близо до споразумение с Иран за подписване на меморандум за разбирателство от една страница за прекратяване на войната и отделна рамка за по-детайлни ядрени преговори. Още: Иран и САЩ са на косъм от всеобхватен мир. Нов поразен търговски кораб в Персийския залив

На този фон началникът на Генералния щаб на израелската армия Еял Замир отправи остри предупреждения по време на посещение в Южен Ливан. Той заяви, че Израел ще продължи операциите срещу "Хизбула" и ще използва всяка възможност, за да отслаби организацията.

"Ще използваме всяка възможност за последващо унищожаване на "Хизбула" и ще продължим да ги отслабваме", каза Замир пред израелски войници, разположени в района на ливанския град Хиам.

Той подчерта още, че израелската армия е в "повишена готовност" за евентуално подновяване на мащабна операция срещу Иран, ако обстановката го наложи. Още: Пълно прекратяване на войната до месец: Какво съдържа последното иранско предложение?

Според Замир подобни действия биха били насочени към "консолидиране на постигнатите резултати и допълнително отслабване на режима" в Техеран.