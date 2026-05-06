Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Израел: Не сме информирани за възможна сделка между Тръмп и Иран

06 май 2026, 19:56 часа 599 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Израел: Не сме информирани за възможна сделка между Тръмп и Иран

Израел не разполага с информация, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е близо до споразумение с Иран, което би могло да доведе до край на конфликта и до премахване на блокадата на Ормузкия проток. Това заяви израелски представител, цитиран от Reuters. По думите му вместо към деескалация, израелските власти се подготвят за възможно разширяване на военните действия в региона.

По-рано днес Axios съобщи, че Белият дом е близо до споразумение с Иран за подписване на меморандум за разбирателство от една страница за прекратяване на войната и отделна рамка за по-детайлни ядрени преговори. Още: Иран и САЩ са на косъм от всеобхватен мир. Нов поразен търговски кораб в Персийския залив

На този фон началникът на Генералния щаб на израелската армия Еял Замир отправи остри предупреждения по време на посещение в Южен Ливан. Той заяви, че Израел ще продължи операциите срещу "Хизбула" и ще използва всяка възможност, за да отслаби организацията.

"Ще използваме всяка възможност за последващо унищожаване на "Хизбула" и ще продължим да ги отслабваме", каза Замир пред израелски войници, разположени в района на ливанския град Хиам.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Той подчерта още, че израелската армия е в "повишена готовност" за евентуално подновяване на мащабна операция срещу Иран, ако обстановката го наложи. Още: Пълно прекратяване на войната до месец: Какво съдържа последното иранско предложение?

Според Замир подобни действия биха били насочени към "консолидиране на постигнатите резултати и допълнително отслабване на режима" в Техеран.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Израел Иран САЩ Ормузки проток война Израел мир Иран
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес