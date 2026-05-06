Добруджа възкръсна на "Коритото" в последната секунда! Бой, червени картони и пълна драма на дъното

06 май 2026, 22:00 часа

Отборът на Добруджа успя да вкара гол в последната секунда на "Коритото" и да избегне загуба от Спартак Варна, завършвайки наравно 1:1 в среща от 33-ия кръг на Първа лига. Двата тима, които водят битка за оцеляване в елита, завършиха срещата по изключително драматичен начин, като дори се стигна до бой на трибуните и червени картони след последния съдийски сигнал, предизвикани от големия залог.

Дежавю от мача с Левски: Добруджа пак се измъкна в края

Спартак откри резултата в 33-ата минута чрез голямата си звезда Шанде. След почивката обаче домакините не успяха да затворят мача с второ попадение, а Добруджа изчака своя момент до последните минути, стигайки до още един късен гол, както бе и срещу Левски. В 96-ата минута, дори отвъд добавеното минимално време от 5 минути от главния съдия, Добруджа стигна до изравнителен гол след автогол на Димо Кръстев.

Ясен Петров

Това доведе до напрежение на трибуните, където се стигна до физическа саморазправа между фенове на Спартак и ръководството на Добруджа. След последния съдийски сигнал пък Ясен Петров си изкара директен червен картон, а неговите нерви също не издържаха, като направи и провокации към домакинските фенове. Червен картон бе показан и на човек от щаба на Спартак.

В класирането Спартак остава на 14-о място с 28 точки - с пункт пред 15-ия Добруджа. И двата тима заемат места, водещи до директно отпадане във Втора лига. 13-ото място, заемано от Септември с 28 точки, води до бараж за оставане в елита. На 12-ата позиция пък се намира Берое с 30 точки. За Добруджа предстои домакинство на Берое, докато Спартак ще домакинства на Славия.

Стефан Йорданов
