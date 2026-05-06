Добруджа възкръсна на "Коритото" в последната секунда! Бой, червени картони и пълна драма на дъното

Отборът на Добруджа успя да вкара гол в последната секунда на "Коритото" и да избегне загуба от Спартак Варна, завършвайки наравно 1:1 в среща от 33-ия кръг на Първа лига. Двата тима, които водят битка за оцеляване в елита, завършиха срещата по изключително драматичен начин, като дори се стигна до бой на трибуните и червени картони след последния съдийски сигнал, предизвикани от големия залог.

Спартак откри резултата в 33-ата минута чрез голямата си звезда Шанде. След почивката обаче домакините не успяха да затворят мача с второ попадение, а Добруджа изчака своя момент до последните минути, стигайки до още един късен гол, както бе и срещу Левски. В 96-ата минута, дори отвъд добавеното минимално време от 5 минути от главния съдия, Добруджа стигна до изравнителен гол след автогол на Димо Кръстев.

Това доведе до напрежение на трибуните, където се стигна до физическа саморазправа между фенове на Спартак и ръководството на Добруджа. След последния съдийски сигнал пък Ясен Петров си изкара директен червен картон, а неговите нерви също не издържаха, като направи и провокации към домакинските фенове. Червен картон бе показан и на човек от щаба на Спартак.

В класирането Спартак остава на 14-о място с 28 точки - с пункт пред 15-ия Добруджа. И двата тима заемат места, водещи до директно отпадане във Втора лига. 13-ото място, заемано от Септември с 28 точки, води до бараж за оставане в елита. На 12-ата позиция пък се намира Берое с 30 точки. За Добруджа предстои домакинство на Берое, докато Спартак ще домакинства на Славия.

