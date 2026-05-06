Какви качества са нужни, за да станеш снайперист?

Спокойствието и увереността са сред най-важните качества за прецизен изстрел. Години усилена подготовка, дисциплина и натрупване на опит стоят зад изграждането на един добър снайперист в Българската армия. Традициите в обучението на този вид военнослужещи се предават от поколение на поколение, като ключов елемент е работата в екип – до всеки млад стрелец застава по-опитен наставник. Именно така се изграждат уменията, които превръщат военнослужещите в едни от най-прецизните бойци, разказва Нова тв.

Подготовката

Подготовката на снайперистите не се измерва в дни или месеци, а в години. Сержант Дамян Атанасов споделя, че вече близо десетилетие се занимава активно със снайперска подготовка – както лична, така и в екип с колеги. По думите на младши сержант Анатолий Божинов, истинското изграждане на един снайперист започва след третата или четвъртата година, когато натрупаните стрелби, занятия и състезания започват да дават резултат. Освен техническите умения, изключително важна е и психическата устойчивост.

Спокойствието и увереността са сред най-важните качества за прецизен изстрел. „Трябва да сме сигурни в това, което правим и да разполагаме с точните данни“, подчертава младши сержант Димитър Димитров. Контролът върху дишането също е решаващ фактор, като често стрелците разполагат с два изстрела – първият за ориентация, а вторият за корекция и постигане на максимална точност.

Съществена роля в подготовката играят и инструкторите. Главен сержант Красимир Топалов, посветил кариерата си на обучението на кадри, обяснява, че процесът започва още с подбора. Кандидатите трябва да притежават интелигентност, психическа устойчивост и отлична физическа форма. Според него задачата на снайпериста не е само да поразява цели, но и да създава напрежение и хаос в редиците на противника.

Технологиите също се развиват. Легендарната снайперска пушка „Драгунов“, използвана десетилетия наред, вече е заменена с по-модерни системи. Въпреки това, военнослужещите продължават да я определят като класика. Преходът към новото въоръжение преминава сравнително гладко, макар и с необходимото време за адаптация към новите боеприпаси и изчисления.

Днес в редиците на българските снайперисти има и жени. Деница Георгиева е една от малкото, поели по този труден път. Тя споделя, че се чувства подготвена и спокойна, но признава, че предизвикателствата тепърва предстоят.

Въпреки трудностите, оценката за нивото на подготовка е висока. Според главен сержант Топалов българските снайперисти са добре подготвени и готови за изпълнение на мисии. Това е резултат от дългогодишна традиция, системна работа и непрекъснато усъвършенстване – фактори, които превръщат тези военнослужещи в едни от най-надеждните в армията.