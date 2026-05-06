Отчет за работата на F-16 в българската армия даде министърът на отбраната

Българските пилоти на F-16 Block70 имат вече над 100 летателни часа. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, цитиран от пресслужбата на Министерството на отбраната. "Увеличи се рязко използването на керосин, освен за старите самолети, активно летят и новите самолети. Затова е последното решение на Министерския съвет за отпускането на 30 милиона евро за закупуване на авиционни горива в тази ситуация", поясни той.

Шест са сертифицираните български пилоти на F-16, а до края на годината ще има 12 обучени пилоти. Останалите се готвят като по договор трябва да бъдат обучени 32 пилоти. "Очакваме вторите осем самолета F-16 да дойдат през 2028 г., затова разсрочихме и тяхното плащане", каза министър Запрянов.

Министърът на отбраната посочи, че очаква бюджетът в сектора да расте до 3,5% от БВП до 2035 г., в съответствие с решенията, приети в НАТО. "В Министерството на отбраната е подготвен вариант на национален план за нарастване на бюджета, но не е в правомощията на служебен кабинет с къс мандат да вземе такова решение", поясни той. "Радвам се, че има политическа стабилност", заяви министър Атанас Запрянов и пожела успех.

В тържествения ритуал за Гергьовден и празника на Българската армия пред Паметника на Незнайния воин в София участваха представителни роти от Националната гвардейска част и Съвместното командване на специалните операции, знаменен взвод със знамената-светини, Гвардейският представителен духов оркестър и Представителният духов оркестър на Сухопътните войски.

