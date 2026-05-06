Ремонти на пътища без конкретика къде: Организацията на бивш шеф на КАТ-София с куп критики

06 май 2026, 15:12 часа
Снимка: АПИ
"В последния си работен ден министър Николай Найденов публикува заданията за ремонт и поддръжка на пътищата, с които де факто освети корупционния модел в АПИ. Този безпрецедентен акт превърна официалния сайт на МРРБ в доказателство за това как държавният бюджет се превръща в "черна дупка". Публикуваните документи не са просто административна справка – те са самопризнание за системно източване на публични средства, прикрито зад паравана на държавната администрация". Това твърди в своя позиция неправителствената организация Институт за пътна безопасност (ИПБ). Тя е водена от Богдан Милчев, бивш ръководител на КАТ-София.

Защо ИПБ говори за "корупционния модел в АПИ"? Според НПО-ото, причината е, че от заданията се вижда, че има хаос, а не единни стандарти, когато говорим за ремонти и поддръжка на пътища. Конкретните твърдения:

  • Феодализация на Пътните управления: Всяко Областно пътно управление (ОПУ) действа като самостоятелна република, прилагайки собствени правила без никакъв централизиран контрол.
  • "Ремонти на тъмно": В заданията липсват конкретни обекти и локации. Вместо реални участъци, се описват разтегливи понятия като "организационни дейности" и "текущи нужди".
  • Мисията "Невъзможен контрол": Тези формулировки са съзнателно избрани, за да направят външния одит невъзможен. Когато не е ясно какво се ремонтира, не може да се докаже и какво е откраднато.

Цената на безхаберието е човешки живот, заключва ИПБ, като говори за "организирана схема за източване, при която парите на данъкоплатците изтичат в кухи дейности, докато българските пътища остават опасни и отнемат животи".

Институтът иска да бъдат предприети следните незабавни действия:

  1. Пълна ревизия и разследване от Прокуратурата и Сметната палата на всички описани в заданията дейности.
  2. Стоп на "разтегливите" договори: Спешно въвеждане на задължителни цифрови стандарти и GPS проследяване на всяка машина и всяка ремонтна дейност.
  3. Радикална структурна реформа в АПИ, за да се превърне в реален орган за управление на безопасността.
  4. Реален публичен контрол: Изграждане на платформа в реално време, където всеки гражданин да вижда кога, къде и колко лева се харчат за конкретна дупка на неговия път.

Пълният списък със заданията можете да намерите ТУК!

Ивайло Ачев
