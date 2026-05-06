Най-важните новини за деня: 6 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 6 май 2026 г.

Изтребители в небето на София: Три F-16 и МиГ-29 събраха погледите в Деня на българската армия (СНИМКИ)

Три изтребителя F-16 зарадваха стотици столичани, събрали се около катедралния храм "Св. Александър Невски". Полетът на новите за армията ни американски бойни самолети предизвика аплодисменти от събралите за ритуала политиците - президентът, председателят на парламента, министри, столичният кмет.

Иран и САЩ са на косъм от всеобхватен мир. Нов поразен търговски кораб в Персийския залив

Мирните преговори между САЩ и Иран, в които Пакистан е посредник, вървят добре и изглежда нещата клонят към споразумение. Това съобщават както Reuters, така и журналистът на Axios Барак Равид. И двата източника са категорично - още няма нищо подписано, но нещата засега вървят към подписване. Според Reuters, споразумението е буквално от една страница, поне засега, което Равид потвърждава, с уточнение, че става въпрос за общо 14 точки.

Моделът "Радев" не съществува: Йотова обяви какво очаква от властта, но се закани и да критикува "Прогресивна България"

Румен Радев ще започне да управлява в тежък момент и "Прогресивна България" ще трябва да направи анализ на финансовото състояние на държавата. Това заяви президентът Илияна Йотова пред БНТ. Още: Президентът Йотова обяви кога ще връчи мандата за съставяне на правителство на "Прогресивна България"

Тръмп спря "Проект Свобода" в Ормузкия проток (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че ще спре за кратко операцията "Проект Свобода" по ескортирането на кораби през Ормузкия проток, залагайки на "голям“ напредък към всеобхватно споразумение с Иран, информира "Ройтерс".

Скандал или грешка: Хиляди гласове разлика между машини и протоколи

Темата “за“ и “против“ машинното гласуване остава сред най-дълго обсъжданите и поляризиращи в българския изборен процес през последните години.

Радев в радара на "Politico": Ще сложи ли кръст на схемите и корупцията?

Служебният министър на земеделието Иван Христанов приключва мандата си с редица публични разкрития за предполагаеми корупционни схеми, свързани с обществени поръчки, европейски средства, държавни имоти и хранителния контрол, пише "Politico".

Русия отговори на примирието на Зеленски с дронове и смърт, Путин в болезнен сблъсък с реалността (ОБЗОР - ВИДЕО)

Заплахата на Русия да нанесе ответен удар срещу Украйна заради предполагаеми планирани нападения срещу Москва по време на Деня на победата (9 май) отразява признанието на диктатора Владимир Путин, че не може надеждно да защити тези отдалечени тилови райони, включително столицата си, от украински удари. Това е оценката на експертите от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).