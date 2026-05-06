Пуснаха билет за Световното за 2 млн. долара. Инфантино: "Ако някой го купи, ще му занеса хот-дог и кола!"

Президентът на Международната футболна федерация (ФИФА) Джани Инфантино заяви, че високата пазарна цена на билетите за мачове в Съединените щати оправдава цените на билетите за Световното първенство по футбол 2026 следващия месец, позовавайки се на голямото търсене на пазара за препродажба, пише агенция Reuters.

Препродават билет за Световното по футбол за над 2 милиона долара

ФИФА е получила 500 милиона заявки за билети за знаковото събитие, а миналия месец беше съобщено, че някои билети за финала на турнира, насрочен за 19 юли в Ню Джърси, са обявени за препродажба на цена над 2 милиона долара всеки.

„Ако някои хора пуснат на вторичен пазар за препродажба пропуски за финала на цена от 2 милиона долара, първо, това не означава, че билетът струва 2 милиона долара“, коментира Инфантино на глобалната конференция на института Милкен в Лос Анджелис.

„Второ, това не означава, че някой ще купи тези билети. Всъщност, ако някой купи билет за 2 милиона долара, аз лично ще му донеса хот-дог и кола, за да се уверя, че ще има страхотно изживяване“, добави президентът на международната централа.

Билет за финала на Мондиал 2026 - между 2000 и 6500 долара

Цените на билетите за Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, са се увеличили значително в сравнение с изданието през 2022 година в Катар. Пропуските за финала през юли варират от 2030 до 6370 долара, което е значително по-високо от финала в Доха, чиято цена е от 206 до 1607 долара.

