Прогноза за времето - 7 май 2026 г. (четвъртък)

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология в своята прогноза за времето. В повечето места вятърът ще стихне, само в Източна България ще е до умерен от югоизток. Минимални температури ще бъдат между 7° и 12°, за София – около 9°.

Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България в часовете преди обед ще има ниска облачност, която около и следобед над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22° и 27°, по Черноморието: 11°-13°, за София – 21°-22°. Атмосферното налягане е и ще се задържи малко по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще има значителна ниска облачност и намалена видимост. Около и следобед облачността ще се разкъсва и намалява и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 16°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. В следобедните часове в масивите от западната половина от страната на места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 9°.

През следващите дни ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност и в часовете около и следобед на много места, в петък в Западна и Централна България, а в събота и в Източна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. В петък ще е почти тихо, а в събота – със слаб вятър от север-северозапад. В по-голямата част от страната минималните температури ще са между 10° и 15°, а максималните – между 20° и 25°.