Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"На Венци лъжата, краката са къси": Фенове на Славия отново избухнаха срещу Стефанов

06 май 2026, 19:06 часа 133 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"На Венци лъжата, краката са къси": Фенове на Славия отново избухнаха срещу Стефанов

Феновете на Славия не изневериха на думата си и протестираха срещу клубния собственик Венцеслав Стефанов, предаде БГНЕС. За трети пореден мач "белите" привърженици изразяват недоволството си от Стефанов, след като отборът не успя да влезе в топ 8 в края на редовния сезон.

Феновете на Славия с пореден протест срещу Венци Стефанов

Транспарант с надпис "На Венци лъжата, краката са къси! Срам сте за Славия" беше издигнат от запалянковците на домакините, които закъсняха с четвърт час за началото на двубоя срещу Септември от третия кръг на плейофите. Чуха се и викове "Дядо Венци, махай се от Славия".

Още: Венци Стефанов пита феновете: Ако Маджо дойде на стадиона, и на него ли така ще скачате?

фенове на Славия с протест срещу Венци Стефанов

След около час игра Славия води на Септември с 2:0 с головете на Лазар Марин и Борис Тодоров.

Още: "Кои са феновете? Нагли, безпардонни, невъзпитани": Престрелките между Венци Стефанов и агитката на Славия продължават

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Славия Венци Стефанов Венцеслав Стефанов
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес