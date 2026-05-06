"На Венци лъжата, краката са къси": Фенове на Славия отново избухнаха срещу Стефанов

Феновете на Славия не изневериха на думата си и протестираха срещу клубния собственик Венцеслав Стефанов, предаде БГНЕС. За трети пореден мач "белите" привърженици изразяват недоволството си от Стефанов, след като отборът не успя да влезе в топ 8 в края на редовния сезон.

Транспарант с надпис "На Венци лъжата, краката са къси! Срам сте за Славия" беше издигнат от запалянковците на домакините, които закъсняха с четвърт час за началото на двубоя срещу Септември от третия кръг на плейофите. Чуха се и викове "Дядо Венци, махай се от Славия".

След около час игра Славия води на Септември с 2:0 с головете на Лазар Марин и Борис Тодоров.

