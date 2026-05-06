Спорт:

Бивш капитан на Славия от близкото минало: Недоволството на феновете е само към един човек

06 май 2026, 21:07 часа 775 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бившият капитан на Славия от близкото минало - Галин Иванов, сподели мнението си за недоволството на феновете на "белите". Той ги подкрепи, като смята, че протестът на привържениците не е насочен към цялото ръководство, а към само един човек - Венцеслав Стефанов. Самият Иванов си тръгна със скандал от Славия, след като влезе в конфликт с Венци Стефанов.

Галин Иванов: Не е моя работа, но подкрепям феновете на Славия

Понастоящем Галин Иванов е капитан на Септември, като игра при загубата на неговия тим с 1:2 като гост на Славия на стадион "Александър Шаламанов". Попитан след мача за недоволството на феновете на Славия, Иванов заяви: "Следя доста нещата, това недоволство не е към ръководството."

Галин Иванов

"Не е към ръководството, а само към един човек. Не искам да коментирам сега такива неща, не е моя работа. Аз съм в друг клуб, но подкрепям напълно феновете", добави още Галин Иванов, който на няколко пъти бе атакуван от Венци Стефанов след раздялата между двете страни в края на 2024-а и началото на 2025-а.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов
