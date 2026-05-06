06 май 2026, 19:27 часа 594 прочитания 0 коментара
За ужас на Венци Стефанов: Славия едва оцеля срещу 10 от Септември

Отборът на Славия едва успя да удържи 10 от Септември, за да победи с 2:1 като домакин в среща от 33-ия кръг на Първа лига. "Белите" прекъснаха серия от четири поредни шампионатни мача без победа, но трябваше да потреперят сериозно в заключителните минути. А в пореден домакински мач феновете на Славия отново протестираха срещу президента Венцеслав Стефанов, настоявайки той да си тръгне.

Феновете на Славия разпънаха транспарант "На Венци лъжата, краката са къси", като се чуха и други скандирания към боса на "белите". Още в осмата минута обаче Лазар Марин даде аванс на Славия, а в 37-ата минута Мартин Христов си изкара директен червен картон, за да остави гостите с 10 души. Последва дузпа за Славия, от която Роберто Райчев не успя да се възползва, като пропусна да вкара.

След почивката обаче Борис Тодоров успя да вкара за 2:0 с дебютния си гол в елита. След това "белите", които не играха в оптимален състав, не успяха да затворят мача, като Септември се върна в двубоя с гол на Доминик Ивкич, който се разписа в 87-ата минута. В самия край Септември упражни сериозен натиск, но не успя да стигне до изравнителен гол.

В класирането Славия е девети с 43 точки, като води в групата. Със същия актив е и 10-ият Ботев Враца, който изпусна победа срещу Локо София. Септември остава на 13-то място с 28 точки и продължава да е заплашен от изпадане във Втора лига.

Стефан Йорданов Редактор
