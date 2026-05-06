За ужас на Венци Стефанов: Славия едва оцеля срещу 10 от Септември

Отборът на Славия едва успя да удържи 10 от Септември, за да победи с 2:1 като домакин в среща от 33-ия кръг на Първа лига. "Белите" прекъснаха серия от четири поредни шампионатни мача без победа, но трябваше да потреперят сериозно в заключителните минути. А в пореден домакински мач феновете на Славия отново протестираха срещу президента Венцеслав Стефанов, настоявайки той да си тръгне.

С протест срещу Венци Стефанов: Славия се завърна към победите с труден успех над Септември

Феновете на Славия разпънаха транспарант "На Венци лъжата, краката са къси", като се чуха и други скандирания към боса на "белите". Още в осмата минута обаче Лазар Марин даде аванс на Славия, а в 37-ата минута Мартин Христов си изкара директен червен картон, за да остави гостите с 10 души. Последва дузпа за Славия, от която Роберто Райчев не успя да се възползва, като пропусна да вкара.

След почивката обаче Борис Тодоров успя да вкара за 2:0 с дебютния си гол в елита. След това "белите", които не играха в оптимален състав, не успяха да затворят мача, като Септември се върна в двубоя с гол на Доминик Ивкич, който се разписа в 87-ата минута. В самия край Септември упражни сериозен натиск, но не успя да стигне до изравнителен гол.

В класирането Славия е девети с 43 точки, като води в групата. Със същия актив е и 10-ият Ботев Враца, който изпусна победа срещу Локо София. Септември остава на 13-то място с 28 точки и продължава да е заплашен от изпадане във Втора лига.