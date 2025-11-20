Прогноза за времето - 21 ноември 2025 г. (петък)

През следващото денонощие ще преобладава облачно, на много места в западната част от Дунавската равнина и Горнотракийската низина и мъгливо време. На места в Западна България и Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд, по-значителни в югозападните райони. През деня над централните и източните райони ще има по-съществени разкъсвания и временни намаления на облачността. В Източна България и на север от планините ще духа умерен и силен, поривист югозападен вятър, докато в равнините и котловините ще се задържи почти тихо.

Температурите ще останат в широк интервал. Минималните ще са от 6-7 градуса в северозападните райони до 16-18 градуса в югоизточните и в Предбалкана, а максималните – от 10-12 градуса в районите защитени от вятъра до 20-22 градуса в Източна България и районите чувствителни на фьон. В София минималната температура ще е около 9 градуса, максималната – около 18 градуса.

Атмосферното налягане е и ще се задържи по-ниско от средното за месеца.

В планините и по морето

В планините ще е предимно облачно, на много места в масивите от Западна България и Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд, над 2500 метра – от сняг. Ще духа бурен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 12 градуса, на 2000 метра – около 5 градуса.

По Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа силен юг-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 18 до 22 градуса. Температурата на морската вода е 15-16 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 26 мин. и залязва в 16 ч. и 59 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 33 мин. Луната в София изгрява в 8 ч. и 47 мин. и залязва в 17 ч. и 17 мин. Фаза на Луната: един ден след новолуние.

Източник: meteo.bg