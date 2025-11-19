Опасни количества дъжд: Синоптикът Анастасия Стойчева разкри кога спира да вали

Оранжев и жълт код за значителни валежи са обявени за днес в няколко области на България. Вали вече втори ден. За районите с оранжев код се очакват да паднат валежи от 35 до 65 литра на квадратен метър. За районите с жълт код – около 30 литра на квадратен метър. Навсякъде ще вали, в част от Източна България валежите ще са незначителни. Този процес обаче приключва. Очаква се силен вятър в събота. Тази прогноза за времето направи синоптикът Анастасия Стойчева в ефира на Нова телевизия.

"Четвъртък, петък и събота ще превалява на места, но дъждът няма да е така интензивен, както сега", каза тя и добави, че все още оставаме в тази топла въздушна маса.

През следващите дни температурите ще останат в широки граници. Минималните ще са от 6-7 градуса в северозападните райони до 15-16 градуса в югоизточните. Максималните ще са от 10-12 градуса на места в Западна България до 20-21 градуса в Източна.

До неделя ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. Валежите ще са по-малко като количество и на по-малко места, главно в западните райони и в Рило-Родопската област.

В неделя вероятността за валежи от дъжд на повече места и повече като количество се увеличава.