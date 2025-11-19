Студио Actualno:

Опасни количества дъжд: Синоптикът Анастасия Стойчева разкри кога спира да вали

19 ноември 2025, 07:50 часа 643 прочитания 0 коментара
Опасни количества дъжд: Синоптикът Анастасия Стойчева разкри кога спира да вали

Оранжев и жълт код за значителни валежи са обявени за днес в няколко области на България. Вали вече втори ден. За районите с оранжев код се очакват да паднат валежи от 35 до 65 литра на квадратен метър. За районите с жълт код – около 30 литра на квадратен метър. Навсякъде ще вали, в част от Източна България валежите ще са незначителни. Този процес обаче приключва. Очаква се силен вятър в събота. Тази прогноза за времето направи синоптикът Анастасия Стойчева в ефира на Нова телевизия.

"Четвъртък, петък и събота ще превалява на места, но дъждът няма да е така интензивен, както сега", каза тя и добави, че все още оставаме в тази топла въздушна маса.

ОЩЕ: "Вятърът винаги е прочиствал мъжката глава и мисли": Проф. Рачев с дъждовна прогноза за времето

През следващите дни температурите ще останат в широки граници. Минималните ще са от 6-7 градуса в северозападните райони до 15-16 градуса в югоизточните. Максималните ще са от 10-12 градуса на места в Западна България до 20-21 градуса в Източна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

До неделя ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. Валежите ще са по-малко като количество и на по-малко места, главно в западните райони и в Рило-Родопската област. 

В неделя вероятността за валежи от дъжд на повече места и повече като количество се увеличава.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
дъжд прогноза за времето Анастасия Стойчева
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес