Прогноза за времето - 30 август (неделя)

Днес над страната ще бъде слънчево, в следобедните часове и горещо, особено в низините. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, в Източна България до умерен. Обявен е жълт код за високи температури в 20 области. Дневните температури в тези области ще бъдат между 34 и 37 градуса.

В София област, София град и Пернишка област няма опасност от толкова високи температури, там ще бъдат около 32 градуса, по Черноморието около 28 градуса. В Сандански и Русе се очаква термометрите да достигнат 37 градуса. И в неделя ще бъде слънчево и горещо на повечето места. Температурите ще бъдат от 32 до 36 градуса, само по Черноморието ще бъде по-хладно – около 28-29 градуса. В София област, София град и Пернишка област няма опасност от толкова високи температури, там ще бъдат около 32 градуса, по Черноморието около 28 градуса. В Сандански и Русе се очаква термометрите да достигнат 37 градуса. И в неделя ще бъде слънчево и горещо на повечето места. Температурите ще бъдат от 32 до 36 градуса, само по Черноморието ще бъде по-хладно – около 28-29 градуса.