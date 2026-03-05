Прогноза за времето - 6 март 2026 г. (петък)

През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее. По-значителна ще е все още над южните и източните райони, но и там ще намалее. Ще бъде почти тихо и в сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има на отделни места в Източна България, където в следобедните часове ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София 14°-15°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

Облачно по морето

Над Черноморието преди обяд облачността ще е предимно значителна, но след обяд ще се разкъса, по северното крайбрежие и ще намалее. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, по Северното Черноморие до умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

