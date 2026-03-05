Най-важните новини за деня: 5 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 5 март 2026 г.

"НАТО НИ ПАЗИ": СЪВЕТЪТ ПО СИГУРНОСТТА ПРИ ГЮРОВ СЪБРА ПАРТИИТЕ - НЯКОИ ИЗБРАХА ДА ОТКРИЯТ КАМПАНИЯТА СИ НА ГЪРБА НА ВОЙНАТА (ОБЗОР)

Свиканото от премиера Андрей Гюров спешно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет събра лидерите на парламентарно представените партии заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Срещата започна в 11:00 часа в сградата на правителството и приключи минути преди 14 часа.

"ИМА РИСК ЗА БЪЛГАРИЯ": ТОДОР ТАГАРЕВ ОБЯСНИ КАКВИ РАКЕТИ ИМА ИРАН И ИМАМЕ ЛИ СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА

Иран разполага с голям арсенал от ракети от различни видове. Някои от тях може да достигнат България. Трябва много допълнителна информация. Има такъв риск. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в ефира на Нова телевизия. Той коментира думите на служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, който каза в сряда, че заради изстреляните ракети към Кипър и Турция, се „променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната".

POLITICO: ИРАНСКИ РАКЕТИ МОГАТ ДА ДОСТИГНАТ БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА ЗАТЯГА ОТБРАНАТА НА НЯКОЛКО ФРОНТА

Иранският режим предупреждава, че ще атакува европейски градове във всяка страна, която се присъедини към военната операция на Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху, а правителствата в региона засилват мерките за сигурност в отговор на тези изявления. Досега ирански дронове вече атакуваха Кипър, като един от тях удари база на британските кралски въздушни сили на острова. Това накара Великобритания, Франция и Гърция да изпратят самолети, военни кораби и хеликоптери в Кипър, за да защитят страната от по-нататъшни нападения. Испания и Италия също обявиха по-късно, че ще пратят военна помощ.

УЖАСИТЕ НА РЕЖИМА В ИРАН И КОНТРАБАНДАТА: СТЕФАН ГАМИЗОВ ОБЯСНЯВА КАК ВОЙНАТА НИ ВЛИЯЕ (ВИДЕО)

Иран е бедна държава. Това е реалността. Тя има обаче чудовищни ресурси от газ и петрол. Махането на този режим в Иран е изключително трудно.

ПОДЗЕМНИТЕ "РАКЕТНИ ГРАДОВЕ" НА ИРАН СЕ ОКАЗАХА КОЛОСАЛНА ГРЕШКА

Иран прекара десетилетия в изграждането на подземни бункери, за да предпази огромния си ракетен арсенал от унищожение. По-малко от седмица след началото на войната със САЩ и Израел тази стратегия започва да изглежда като грешка, пише The Wall Street Journal. Американски и израелски военни самолети и въоръжени дронове кръжат над десетките пещерни бази, нанасяйки удари по ракетните пускови установки, когато те се показват, за да стрелят. Междувременно вълни от тежки бомбардировачи хвърлят боеприпаси върху обектите и по този начин очевидно погребват иранските оръжия под земята на някои места.

ДОСЕГА ПАРИЧНАТА СМЕТКА НА НОВАТА ВОЙНА С ИРАН ЗА САЩ Е СОЛЕНА: ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ЛИ НАКРАЯ?

През последните три дни Иран намали значително интензитета на ракетния обстрел над Израел. За сметка на това обаче го засили по американски цели в региона – военни бази и дипломатически мисии. Тел Авив съобщи, че изтребителите на САЩ и Израел са нанесли сериозни щети на иранските ракетни установки. Това ли е единственото обяснение?

КАК ВОЙНАТА В ИРАН СКАРА И РАЗДЕЛИ ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ТРЪМП?

"Да благодарим на Господ за фантастичната победа над враговете на Израел"- с тези думи 85-годишният пастор Джон Хагий се обърна към богомолците в неговата огромна църква в Сан Антонио, щата Тексас. Хагий не е кой да е, отбелязва АРД. Преди 20 години той основава лобистката организация “Обединени християни за Израел”, която твърди, че има 15 милиона членове в САЩ. Това може би е преувеличение, но християните ционисти са доста голяма и влиятелна част от американските бели евангелисти, а съответно и от движението MAGA (Make America great again).

КЮРДИТЕ КАТО КОЗ ЗА ТРЪМП - ТОЙ СЕ ГОТВИ ЗА ПОНЕ 100 ДНИ ВОЙНА. САУДИТСКИ ШПИОНИН С АНАЛИЗ ЗА РОЛЯТА НА ИЗРАЕЛ (ВИДЕО)

Кюрдски сили са започнали да извършват военни действия на територията на Иран, преминавайки в западни и северни ирански провинции. Такива данни се появиха снощи – i24NEWS го предаде, позовавайки се на кюрдски източник. По негови данни, иранците евакуирали граничния град Мариван. Fox News също предаде информацията, базирайки се на свой, американски източник, докато Axios публикува материал, в който твърди, че американският президент Доналд Тръмп е говорил с кюрдски лидери за потенциални следващи стъпки с тях по отношение на войната в Иран. INEWS добавя, че някои кюрдски групи били готови да си сътрудничат със САЩ и Израел.

НАЙ-СМЕХОТВОРНИТЕ НОВИНИ И ЛЪЖИ ЗА ВОЙНАТА В ИРАН (ВИДЕА)

"С уважение към Испания, мисля че чуха съобщението на президента (Доналд Тръмп) ясно и високо. По мое знание през последните няколко часа те се съгласиха да си сътрудничат с американската армия и знам, че американската армия координира действията си със своите колеги в Испания". Това заяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит, визирайки бурната реакция на Тръмп, след като Испания категорично му отказа нейни военни бази да бъдат ползвани за американските атаки срещу Иран. И малко след като Левит изтърси твърдението, което прозвуча кухо дори в момента на казването му, авторитетният испански вестник El Pais съобщи, позовавайки се на свои източници, че такова нещо няма - ОЩЕ: Тръмп наказва Испания: САЩ прекъсват търговските си отношения с Мадрид (ВИДЕО)

РУСИЯ ТЪРСИ НАЧИН ДА УНИЩОЖИ STARLINK В КОСМОСА

В началото на февруари руският пропагандист Владимир Соловьов призова за ядрен удар по сателитната система Starlink в отговор на решението на SpaceX да блокира достъпа на руските военни до системата. Сега използването на терминали на Starlink изисква лиценз от украинските власти, което на практика лишава руските сили от ключово комуникационно предимство.

АРМИЯ, ПЕТРОЛ И ГАЗ: ПУТИН ВЛЕЗЕ В НЕБРАНО ЛОЗЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин увеличи размера на армията си – тази новина беше една от съществените на 4 март, 2026 година, касаеща както войната в Украйна, така и развитието на политиката в Руската федерация, която твърдо държи курс към ескалация. Новината обаче има много характерен нюанс, който определено дава повод за размисъл.

ДЕПУТАТИТЕ ПРИЕХА ИСТОРИЧЕСКАТА ПЕНСИОННА РЕФОРМА

След години на обсъждания и отлагания парламентът окончателно прие на второ четене мащабни промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвежда системата на т.нар. мултифондове във втория пенсионен стълб. Новият модел ще позволи средствата за втора и трета пенсия да се инвестират при различни нива на риск с цел постигане на по-висока доходност.

ВИСОКА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ И ДО 5 ПАРТИИ В СЛЕДВАЩОТО НС: ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРЕНАРЕЖДАНЕ НА КАРТИТЕ С НОВ ПОЛИТИЧЕСКИ ИГРАЧ

Избирателна активност над 50% и по-честни избори. Такива са нагласите на хората за предстоящия предсрочен вот на 19 април. Това показва последното изследване на социолозите от „Алфа Рисърч“. Изследването е проведено в периода 23 февруари – 2 март и е част от регулярния мониторинг на „Алфа Рисърч“. Реализирано е със собствени средства. Още: От Митко от Цалапица та до "Пловдивския нотариус": Бивш главен секретар на МВР влезе на политическото поле

ЯСЕН ДАРАКОВ: РУМЕН РАДЕВ ИМА НУЖДА ОТ ВИСОКА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ, А НЯМА КАМПАНИЯ (ВИДЕО)

Румен Радев има нужда от висока избирателна активност, а няма кампания. И не само при него, в България още няма предизборна кампания. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът Ясен Дараков, издател и главен редактор на БГ Войс в САЩ. Той смята, че последните промени в Изборния кодекс, с който секциите за гласуване в страни извън Европейския съюз се намаляват до 20, ще създадат затруднения при гласуването на българите в САЩ, Великобритания и Турция. Месец и 12 дни преди предсрочните парламентарни избори в България няма предизборна кампания, каза Ясен Дараков: “Вие кампания предизборна в България виждате ли? Камо ли в Америка.

ЧЕТЕНЕ БЕЗ РАЗБИРАНЕ ЗА "ПЕТРОХАН": ДАНС МЪЛЧИ ЗА СИГНАЛИТЕ СРЕЩУ ИВАЙЛО КАЛУШЕВ

"Във Вашето заявление липсва конкретика относно предмета на търсената информация. От текста на поставените от Вас въпроси не става ясно за какъв времеви период се отнася търсената информация, съответно запитването е формулирано твърде общо". С това основание и позовавайки се на чл. 29, ал. 1, изр. 1 от ЗДОИ (Закона за достъп до обществена информация) ДАНС отказва да отговори на 5 въпроса на Actualno.com. Въпросите касаят случая "Петрохан", а от агенцията напомнят, че питанията може да бъдат коригирани в 30-дневен срок.