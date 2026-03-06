Напрежение: Американски изтребители прехванали руски бойни самолети край Аляска

Северноамериканското командване на аерокосмическата отбрана (NORAD) е вдигнало в действие изтребители в отговор на откриването на руски военни самолети близо до Аляска. Два руски военни самолета Ту-142 са били забелязани в международното въздушно пространство в зоните за идентификация на противовъздушната отбрана (ADIZ) на Аляска и Канада, се казва в изявление на NORAD, цитирано от Newsweek.

В отговор NORAD разположи два изтребителя F-35 на американските ВВС, два изтребителя F-22, четири самолета KC-135, един самолет за ранно предупреждение и управление E-3 AWACS, два канадски изтребителя CF-18 и един самолет CC-150.

Чести инциденти

Същевременно NORAD заяви, че руският самолет не е навлязъл в суверенното въздушно пространство на САЩ или Канада и че „подобна руска активност в зоните за излитане на Аляска и Канада се случва редовно и не се счита за заплаха“. Точното място на инцидента не беше разкрито. Зона за идентификация на противовъздушната отбрана (ADIZ) се отнася до международното въздушно пространство извън суверенните въздушни граници, което, както е определено от NORAD, „изисква навременна идентификация на всички летателни апарати в интерес на националната сигурност“.

В миналото е имало редица инциденти, при които руски самолети са се приближавали до въздушното пространство на НАТО, което е довело до засилване на напрежението между Москва и Алианса.

На 19 февруари NORAD разположи подобни военновъздушни сили за прехващане на руски военни самолети, сред които и Ту-95, Су-35 и А-50, засечени близо до Аляска. NORAD изпрати два F-16, два F-35 и четири KC-135, за да изпълнят мисията.

През септември САЩ също така изпратиха изтребители, за да прехванат руски самолети Ту-95 и Су-35 край Аляска, а месец по-рано NORAD прехвана руски разузнавателен самолет Ил-20 четири пъти за една седмица.

През септември 2024 г. NORAD публикува видео на руски изтребител, прелитащ само на метри от самолет на NORAD в зоната за развитие на авиацията на Аляска.

Междувременно, през юли 2024 г., както руски, така и китайски бомбардировачи бяха прихванати от Съединените щати след навлизане в зоната за отбрана на Аляска (ADIZ). Съобщава се, че това е първият път, когато руски и китайски самолети са навлезли заедно в това въздушно пространство.

Мисия и структура на NORAD

НОРАД е създадена през 1957 г. като съвместна оперативна командна организация между Канада и Съединените щати за защита на въздушното пространство на двете страни. Командир на агенцията е генерал от ВВС на САЩ Грегъри М. Гийот, назначен съвместно от президента на Съединените щати и министър-председателя на Канада.

НОРАД управлява многопластова отбранителна мрежа, състояща се от сателити, наземни и въздушни радари и изтребители за откриване и проследяване на самолети. В изявлението си агенцията отбелязва, че остава „готова да използва редица варианти за отговор, за да защити Северна Америка“.

