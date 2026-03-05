Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Ирански ракети поразиха държавната петролна рафинерия на Бахрейн (ВИДЕО)

05 март 2026, 23:11 часа 188 прочитания 0 коментара
Ирански ракети поразиха държавната петролна рафинерия на Бахрейн (ВИДЕО)

Бахрейн заяви, че най-малко една иранска ракета е поразила държавна петролна рафинерия, предаде Асошиейтед прес. Бахрейнските власти заявиха, че избухналият тази вечер пожар е потушен и че рафинерията все още работи. Няма данни за пострадали. Това обаче е поредният ирански удар срещу петролната индустрия в региона на Залива, отбелязва АП.

Американският Държавен департамент заяви днес, че американското посолство в Кувейт затваря след ирански удари в отговор на атаката на Израел и САЩ срещу Ислямската република.

Иран атакува обекти на територията на Кувейт с ракети и дронове. Шестима американски войници в Кувейт бяха убити при иранска атака с дронове в неделя.     

Елин Димитров
