Чешкият парламент отхвърли искане премиерът Бабиш да бъде предаден на съд

Чешкият парламент отхвърли днес съдебно искане премиерът Андрей Бабиш да бъде предаден на съд във връзка с разследване за измама при черпене на европейска субсидия, предаде Ройтерс. Бабиш се върна на власт, след като миналата година неговото движение "Действие на недоволните граждани" спечели парламентарните избори в Чехия.

Народните представители от партията на премиера и от коалиционните му партньори от крайнодясната "Свобода и пряка демокрация" и дясното движение на "Автомобилистите" гласуваха днес парламентарният имунитет на Бабиш да не бъде свалян. Това означава, че Бабиш няма да бъде преследван по това дело до края на четиригодишния си мандат като премиер през 2029 година, предаде БТА.

