Изникна голям проблем в евакуацията на българи от Близкия изток (ВИДЕО)

05 март 2026, 15:28 часа 295 прочитания 0 коментара

Изтеглянето на българите от района на конфликта в Близкия изток продължава - тази нощ кацнаха два самолета, днес също. "На този етап ходът на евакуацията тече изключително организирано, посланиците по места са ангажирани за извеждането и осигуряването на сигурността на гражданите, защото маршрутите от хотелите до летищата също са зони с повишен риск", обяви външният министър Надежда Нейнски. Тя съобщи, че от Ирак и Оман са изтеглени всички български граждани. От Йордания се прибират успешно около 130 българи – посолството им е оказало съдействие.

Изтеглянето на българи от Иран - "най-големият проблем"

Трудно е обаче изтеглянето на българските граждани от Иран. „Това в момента е най-големият ни проблем“, каза Нейнски. Причината е, че на границата с Азербайджан иранските власти са спрели не само български, но и граждани от други държави на ЕС. „В момента се водят разговори с иранската и азербайджанската страна“, заяви външният министър. Оттам трябва да се евакуират 10 български граждани.

В целия залив посолствата са в контакт с българите, подчерта още Надежда Нейнски.

Евакуацията от Малдивите и други места - хората със здравословни проблеми са с предимство

По отношение на трудностите за завръщане от Малдивите – "това са граждани, които са извън зоната на конфликта, затова ние първо приоритизираме да изведем със самолети хората, за които има риск за живота и здравето им", заяви Нейнски.

"На хората, които са в тези райони и имат затруднения по придвижването, конкретните посолства им помагат“, посочи тя и уточни, че конкретно в случая с Малдивите гражданите трябва да се обърнат към посолството ни в Индия. "На масата" са опции за помощ за намиране на самолетни билети или организиране на чартърни полети.

Снимка: БГНЕС

"Давам си сметка, че става въпрос за нетърпение – има деца, има хора с медицински проблеми, например с байпас, с астма, с високо кръвно. Дала съм указания хуманитарните случаи да са с предимство. Имаме сигнали от някои места, че хора се опитват да вземат привилегировано предимство. След извеждането на хората ще направим анализ", заяви Нейнски.

Външно министерство не контактува с туроператорите, а министърът на туризма контактува с тях, подчерта тя. "Има авиокомпании, които са се обърнали към нас с предложение да ни съдействат", допълни Нейнски.

В постоянен контакт сме с нашите съюзници, включително със САЩ - те имат големи военни самолети, излитащи от някои райони, например от Катар или други държави от залива. Имаме тяхното уверение, че могат да качат наши сънародници, подчерта външният министър.

Тя е говорила с колегите си в Турция и уточни, че на този етап няма опасност от мигрантски поток.

Димитър Радев
Иран Надежда Нейнски Малдиви евакуация война Иран
