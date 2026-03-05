Всички полети от и до Тел Авив отменени до 9 март

Поради извънредната ситуация в Близкия Изток и получено официално съобщение от летищните власти в Израел, всички полети от и до Тел Авив са анулирани до 9 март включително. Това съобщиха от националния авиопревозвач "България Еър". От компанията уточняват, че пасажерите с вече закупени билети имат право на пълно възстановяване на сумата от билетите си или право на безплатно преиздаване на билетите си за друга дата в рамките на една календарна година от датата на издаване на оригиналния билет.

Евакуация

Тази сутрин самолет на авиокомпания "България Еър" излетя от международното летище "Салала Интернешънъл Еърпорт" в Оман със 110 пътници на борда. От тях 74 са от чартър на авиокомпанията, а останалите са по списък на Министерството на външните работи (МВнР). Очаква се самолетът да кацне около 17:30 часа на летище "Васил Левски" в София.

Втора летателна машина Airbus A320 на "България Еър" в момента е на летище "Ал Мактум Интернешънъл" в Дубай, откъдето 180 пътници, заявили желание да се приберат в България чрез външното ни министерство, ще бъдат транспортирани до София. Очаква се самолетът да кацне на летището в София около 18:45 часа.