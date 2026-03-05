Григор Димитров сам си усложни живота, но се пребори за дуел срещу Алкарас в Индиън Уелс

Голямата тенис звезда на България Григор Димитров стартира с трудна победа участието си на първия за годината турнир от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс. Българинът успя да надвие французина Теренс Атман с 6-4, 5-7, 6-4 за близо 2 часа и половина игра в среща от първия кръг, която можеше да приключи много по-рано, но българинът се пропука във важните моменти във втория сет и трябваше да остане максимално дълго на корта. В крайна сметка той се пребори за победата и във втория кръг ще се изправи срещу световния номер 1 Карлос Алкарас.

Григор Димитров взе реванш от Атман и го победи в Индиън Уелс

Срещата започна с размяна на пробиви, като първо Григор проби съперника си още с първия брейкбол в мача, но пък Атман веднага върна пробива. В третия гейм българинът поведе с 40:0 и си осигури три поредни точки за пробив, но не се възползва, а Атман успя да вземе подаването си. В седмия гейм обаче Григор все пак направи втори пробив в сета, за да поведе с 4-3, а след това нямаше проблеми да затвори сета с 6-4, спечелвайки последния гейм на нула.

Атман излезе мотивиран за втория сет да потърси обрат. Още във втория гейм той стигна до брейкбол, но Димитров се измъкна невредим. Последваха няколко равностойни гейма, а в шестия гейм Атман стигна до пробив. Димитров веднага показа реакция, като в следващия гейм поведе с 40:15, а от втория опит успя да пробие и да направи резултата 3-4. При 4-5 Атман стигна до точка за пробив и респективно - до сетбол, но Димитров оцеля и изравни геймовете.

Гришо можеше да затвори мача в два сета, но се пропука в края

След това дойде ред и на Атман да бъде поставен под напрежение. При 5-5 Григор Димитров стигна общо до седем точки за пробив, и макар да не бяха поредни, българинът може сериозно да съжалява, че не се възползва от нито една от тях в маратонски гейм, продължил близо 12 минути. Така Атман поведе с 6-5, принуждавайки Димитров да сервира за оставане в сета. И Гришо се пропука - имаше геймбол, но Атман го отрази, а после проби, за да вземе сета със 7-5.

Димитров счупи ракетата си след последната точка във втория сет и в началото на третата част показа, че иска да вземе победата. Българинът успя да постигне пробив още в първия гейм. Атман обаче веднага успя да върне пробива, като отрази геймбол, а след това стигна до брейкбол, за да изравни за 1-1. Последва нов дълъг сервис гейм, в който Димитров успя да се "закачи", а накрая съумя да постигне побив, като този път успя и да го затвърди и да поведе с 3-1.

Григор Димитров успя да задържи безпоблемно преднината си до края на сета и да затвори мача с 6-4. Така той взе реванш от Атман за загубата в Акапулко, като този път българинът показа по-добра игра, макар и да не липсваха грешки. На двамата тенисисти не им помогнаха и атмосферните условия, тъй като духаше сериозен вятър. Иначе рекордното класиране на Димитров в Индиън Уелс е 1/2-финал от 2021-ва, а сега той ще срещне Карлос Алкарас в повторение на 1/8-финала им на турнира от миналата година.

