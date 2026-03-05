Спорт:

Григор Димитров: Отвратителен ден! Срещу Алкарас излизам с мисъл за победа

Най-добрият български тенисист Григор Димитров говори на корта след победата над Теренс Атман в среща от първия кръг на турнира от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс. Двамата трябваше да се справят със сериозен вятър на корта, което накара Гришо да определи деня като "отвратителен". Той коментира и предстоящия мач срещу Карлос Алкарас във втория кръг, като отбеляза, че излиза с мисъл за победа срещу световния номер 1.

"Отвратителен ден за игра на тенис. Кортът е страхотен, много публика, но вятърът направи играта ужасна за нас. Знаех, че ще имам шансове в някакви моменти, така че се възползвах от тези моменти. Фокусирах се върху сервис геймовете си, особено в края. Мачът можеше да се развие и в двете посоки, но останах стабилен във важните моменти", започна Григор.

"Играх миналата седмица срещу него, така че това помогна много. Има много коварен сервис, особено в такива условия. Топката се върти и прави едни трудни ъгли. Впечатляващо от негова страна. Но успях да прочета доста от тези сервиси и да се позиционирам добре.

Винаги гледам моята половина на мрежата, гледам как се държа аз, какво искам да направя. След 7 месеца, когато не си се състезавал на високо ниво, трябва да се адаптираш. Всеки един ден е различен. Ще опитам да дам всичко от себе си и ще изляза с мисълта да спечеля мача", добави още той.

Стефан Йорданов
