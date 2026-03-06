Спорт:

Григор Димитров - Карлос Алкарас: Кога и къде да гледаме мача на Мастърса в Индиън Уелс 2026

06 март 2026, 0:26 часа 378 прочитания 0 коментара
Григор Димитров - Карлос Алкарас: Кога и къде да гледаме мача на Мастърса в Индиън Уелс 2026

Тенис звездата на България Григор Димитров успя да се класира за втория кръг на първия за годината турнир от сериите Мастърс 1000 - този в Индиън Уелс. Българинът преодоля французина Теренс Атман в три сета, а сега ще има възможността да премери сили с водача в световната ранглиста при мъжете Карлос Алкарас. Испанецът започва директно от втория кръг, а Григор ще бъде първият му опонент в турнира.

Григор Димитров по ТВ: Къде да гледаме мача с Алкарас

Григор Димитров започна трудно новата 2026 година, като записа и антирекорд, какъвто не е виждал през цялата си кариера. Негативните резултати обаче бяха прекъснати от победата над Атман, която бе и символичен реванш за загубата от този съперник на старта на турнира в Акапулко. Гришо показа по-добра игра от предходния двубой, и макар да бе затруднен от силния вятър на корта, успя да постигне своето и да си уреди мач с Алкарас.

В кой ден и в колко часа е срещата

Григор Димитров има две победи и четири загуби в преките си дуели срещу Карлос Алкарас. Испанецът, който в началото на годината спечели Откритото първенство на Австралия, ще се надява отново да победи Гришо в Индиън Уелс, както го стори и на 1/8-финалите през 2025-та. Григор обаче се закани на Алкарас, като обяви, че излиза с мисъл за победа. Сблъсъкът между двамата още не е насрочен, като в предварителната програма е предвиден за 6 март (петък) от 21:00 часа българско време.

Коя телевизия ще дава Димитров - Алкарас на турнира в Индиън Уелс 2026

Мачът между Димитров и Алкарас в Индиън Уелс 2026 ще бъде излъчен пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава срещата, е Max Sport 1. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да научите повече за изхода от двубоя в спортната секция на Actualno.com, както и на сайта Sportlive.bg!

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
