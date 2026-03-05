Главна дирекция "Национална полиция" вече е с нов директор

След голямата чистка в МВР, при която бяха освободени от длъжност директорите на три ключови главни дирекции в системата на МВР, днес стана ясно, че със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев от вчера - 4 март, главен комисар Емил Пармаков е временно преназначен на длъжност директор на Главна дирекция "Национална полиция". Припомняме, че със заповеди на вътрешния министър постовете си напуснаха директорът на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Захари Васков, директорът на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" главен комисар Боян Раев и директорът на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" главен комисар Николай Николов.

Предизборни заявки

Снимка: Главна дирекция "Национална полиция"

От септември 2022 година до момента той бе заместник-директор на ГДНП. Новият ръководител на Националната полиция бе представен пред служителите X лично от замeстник-министър Иван Анчев и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Пред състава на ГДНП зам.-министър Анчев отбеляза, че най-важното е заедно да работим така, че да гледаме в очите децата и родители си с достойнство. Изпълняващият длъжността главен секретар заяви, че отговорността за провеждане на законосъобразни и честни избори е на целия състав на МВР и е вменена от закона. Той допълни, че в тази връзка ръководството на МВР е решило да гласува доверие на главен комисар Пармаков и екипа, който той ще си избере.

На свой ред главен комисар Емил Пармаков благодари за оказаното му доверие да ръководи Главна дирекция "Национална полиция" и заяви готовност да продължи активна работа по заложените приоритети на МВР и правителството, съобщават от МВР.