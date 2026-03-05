Екоминистерството създава ново звено за морските води

В Министерството на околната среда и водите (МОСВ) започва работа Координационно звено „Политики за морето“ за постигне по-ефективно управление на процесите и информацията, свързани с Черно море. То ще отговаря и за подобряване на координацията между компетентните институции и научните организации, съобщиха от пресцентъра на МОСВ. Звеното е създадено със заповед на служебния министър на околната среда и водите Юлиян Попов.

Експертите в Координационното звено ще работят по прилагането на европейското законодателство и изпълнението на международните ангажименти на страната, свързани с морската среда. Техните основни дейности са свързани с управление на информацията и данните за морските води, както и внедряване на научни постижения и международен опит в областта на мониторинга и управлението на морските ресурси.

МОСВ и Басейнова дирекция „Черноморски район“ отговарят за разработването и прилагането на Морската стратегия на Република България съгласно изискванията на Рамковата директива за морска стратегия, както и за организирането на мониторинг на морските води, посочват още от ресорното министерство. В новото звено ще се концентрират усилията за повишаване на ефективността на работата и засилен контрол върху дейността на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и на Института по океанология към Българската академия на науките, който извършва мониторинга на морските води по силата на Закона за водите, уточниха от МОСВ.

Сред конкретните задачи на Координационното звено „Политики за морето“ са подпомагане изпълнението на задълженията на страната по Конвенцията за опазване на Черно море, мониторинг на морските води, участие в съвместни проверки и др.

Започвам решителни действия за отваряне на първичните данни, събирани с публични средства от институции и структури в системата на МОСВ и от свързани с нея изпълнители, написа преди дни във Фейсбук министър Юлиян Попов. По думите му това е необходима стъпка към по-добро управление, по-качествени анализи и по-бързи инвестиционни решения.