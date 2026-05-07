Летището в Дубай се пази с китайско лазерно оръжие срещу иранските дронове (ВИДЕО)

Китайската система за сваляне на дронове Guangjian-21A, монтирана на камион, е била забелязана на международното летище в Дубай. Тя вероятно трябва да осигурява защита от потенциални ирански удари с дронове. Уникалното на системата по същество е, че тя представлява лазерно оръжие.

China's Guangjian-21A is a truck-mounted, hard-kill laser counter-drone system was reportedly spotted at Dubai International Airport, likely deployed to defend against potential Iranian drone strikes. pic.twitter.com/zVrtixSRh6 — Clash Report (@clashreport) May 6, 2026

Guangjian-21A е проектирана да открива и унищожава малки, нисколетящи дронове и т. нар. реещи се боеприпаси, които често остават незабелязани от традиционните радарни системи (т.нар. "слепи зони"). Лазерният лъч може да достигне набелязаната цел на разстояние от няколко километра, като генерира достатъчно топлина, за да повреди критичните компоненти на дрона.

Т. нар. реещи се боеприпаси всъщност са дроновете-камикадзе -хибрид между безпилотен летателен апарат (дрон) и крилата ракета. За разлика от традиционните ракети, които се изстрелват директно към целта, реещият се боеприпас може да прекара дълго време във въздуха, търсейки най-добрия маршрут към съответната мишена или подбирайки коя точно да е мишената. Когато целта бъде открита и идентифицирана, боеприпасът пикира и се взривява при удар. Повечето такива системи позволяват на оператор да наблюдава видео от дрона в реално време. Това дава възможност за прецизен избор на цел или дори отказ от атака в последната секунда. Такива системи често са направени от материали, които радарите прехващат трудно, защото не отразяват вълните, с които радарите работят. Обикновено са много по-евтини от прецизните ракети. Най-известните модели са американските дронове Switchblade, руските "Ланцет" и иранските "Шахед".

