Ускоряват строежа на нова отсечка от магистрала "Хемус"

Разрешение за строеж на участък 6 от магистрала "Хемус" подписа министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов. Отсечката е с дължина близо 32 километра и ще свързва района след пътния възел Павликени – Левски с пътя Русе – Велико Търново, включително пътен възел при село Куцина.

Издаденото разрешение позволява предварително изпълнение на проекта, което ще ускори строителството на магистралата. "Хемус" е определена като национален приоритет и е сред най-важните пътни артерии в страната. Очаква се новият участък да подобри безопасността на движението и условията за пътуване.

Срокът за завършване на строителните дейности е 44 месеца след официалното откриване на строителната площадка.

В момента се строят участъци 2, 3 и 4 на магистралата. За участък 5, който е с дължина 23 километра, се подготвят документите за старт на строителството. По участъци 7 и 8 все още текат съгласувателни процедури и уточняване на техническите решения.

По-рано тази година беше издадено разрешение за строеж и на участък 9 с дължина 11 километра. Според информацията от министерството всички отсечки на "Хемус", с изключение на 7 и 8, вече имат одобрени проекти и осигурени терени за строителство.