Прогноза за времето - 9 декември 2025 г. (вторник)

Днес над Северна България и източните райони облачността ще се задържи значителна. В сутрешните часове на места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска слоеста облачност, по-трайна по поречието на Дунав. В южните райони времето ще е предимно слънчево. Ще духа слаб западен вятър. Максималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 9°.

Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.

Облачно по морето

Над Черноморието облачността ще е значителна, след обяд ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7° и 10°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

