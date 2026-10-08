Прогноза за времето - 9 октомври 2026 г. (петък)

През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8° и 13°, за София - около 8°. Утре ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България - от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, за София - около 26°.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, около средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 13°.

Приятно по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, след обяд – до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ