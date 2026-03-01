Сняг или слънце? Седмична прогноза за времето от 2 до 8 март 2026 г.

През първите дни от новата седмица със слаб вятър от западната четвърт ще се затопли още, във вторник минималните температури в цялата страна ще са над нулата, а максималните - между 13° и 18°. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, вероятността за валежи е малка. По-късно през деня във вторник временно вятърът ще се ориентира от североизток и с него ще проникне малко по-студен въздух, прогнозата за времето на НИМХ.

Месечна прогноза за времето за март 2026 г.

От сряда

В сряда в по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево и почти тихо, но дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса.

През втората половина от седмицата ще има по-значителни увеличения на облачността, на места ще има и превалявания, предимно слаби и предимно от дъжд. Вятърът ще се усили, отначало от северозапад, после от изток-североизток и застудяването ще продължи, а с понижението на температурите, в Северна България и по високите полета на Западна към събота дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг.

Снимки: iStock

