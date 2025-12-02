Протестът в София приключи, движението в района на парламента е възстановено

Протестът срещу проектобюджета за 2026 г. приключи малко след 1:30 ч. тази нощ. Движението на автомобили в района на парламента е възстановено. В района обаче продължава да има полицейско присъствие.

Последните протестиращи бяха пред Народното събрание. На няколко пъти полицейски бусове и коли опитаха да преминат по пл. "Княз Александър I", но събралите се хора не ги допуснаха. Полицаи няколко пъти опитаха да разговарят с тях. Черна цивилна кола с включени светлини също опита да премине, хората не позволиха, след което полицаите накараха събралите се да освободят булеварда за движение.

