Протестът в София приключи, движението в района на парламента е възстановено

02 декември 2025, 01:57 часа 581 прочитания 0 коментара
Протестът срещу проектобюджета за 2026 г. приключи малко след 1:30 ч. тази нощ. Движението на автомобили в района на парламента е възстановено. В района обаче продължава да има полицейско присъствие.

Последните протестиращи бяха пред Народното събрание. На няколко пъти полицейски бусове и коли опитаха да преминат по пл. "Княз Александър I", но събралите се хора не ги допуснаха. Полицаи няколко пъти опитаха да разговарят с тях. Черна цивилна кола с включени светлини също опита да премине, хората не позволиха, след което полицаите накараха събралите се да освободят булеварда за движение.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
