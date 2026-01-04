Наско Сираков каза защо Левски няма нужда от Шолак и отсече: Играчите ни струват 35 милиона евро!

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков даде интервю в предаването "На фокус", където засегна актуални теми около клуба. Той коментира пропадналите преговори с Драган Шолак за прехвърляне на собствеността, като отбеляза, че "сините" нямат нужда от инвеститор, който да върши същата работа като тази до момента, а да надгради - най-вече чрез инфраструктура и построяване на нов стадион. Освен това Сираков оцени стойността на играчите на Левски на около 35 милиона евро, като вероятно се води по данните на портала Transfermarkt (32,6 млн. евро). Той отбеляза още, че през 2020-а играчите в отбора са имали пазарна стойност от 7 млн. евро.

Левски изпраща 2025 година под знака на еуфорията

"Левски е моята любов. Знаех какво ме очакваше, когато застанах начело на клуба. Футбол не се прави чак толкова трудно. Цялата 2025 година бе под знака на еуфорията. Най-нормално е да има еуфория у феновете. Всички работим тя да продължи и през тази пролет. Левски ще се развива и ще бъде по-добър през пролетта. Господ ще покаже какво ни се полага", заяви Наско Сираков.

Защо пропаднаха преговорите с Драган Шолак?

"За Шолак още през 2023 година имаше интерес. Тогава предложих веднага да прехвърля акциите. По една или друга причина групата на Шолак се отказа. Сега се появиха през лятото. Левски сега е в съвсем различна ситуация. Не се е стигало до финансови разговори. Поставихме няколко въпроса. Мен ме вълнува бъдещето на Левски. Ние нямаме нужда от инвеститор, който да върши работата, която вършим и ние. Ние търсим инвеститор, който да поеме ангажименти за развитието на клуба, за построяването на стадион, за изграждане на игрища за школата."

Ще има ли Левски нов стадион?

"От една година водим конструктивни разговори с Общината, но малко бавно се случват нещата. Няма как да се намери инвеститор, който да дойде и да построи стадион, ако няма сигурност, че няма да има спънки в държавните институции. Имаме нужда от повече бързина в действията. Надявам се през новата година да се случат нещата."

Критиките към Сираков генерират в него енергия да прави още по-добри неща за клуба

"Аз смятам, че вдигането на плакати и скандиранията са изразяване на позиция. Аз обаче се стремя това да генерира в мен енергия, за да дам още по-добри неща за клуба. Аз смятам, че когато имаме проблеми между нас, тогава печелят нашите противници. Много по-силни сме, когато сме обединени", добави още силният човек в Левски."

Работата на Хулио Веласкес и цената на футболистите на Левски

"Хулио е човек, който 24/7 е отдаден на футбола. Ние случихме с него. Аз съм изключително щастлив от работата на целия екип. Лека ми е комуникацията с него. Феновете го харесват изключително много. Това е на база на резултатите. Няма как да не го харесваш."

"През 2020 година цената на играчите на Левски е била 7 милиона евро, а сега е около 35 милиона евро. Това е капитал на клуба. Гордея се с моите футболисти. Сега за Левски е по-лесно", завърши Наско Сираков.

