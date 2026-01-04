Тръмп заплаши временния президент на Венецуела: Може да й се случи нещо още по-лошо отколкото на Мадуро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши днес временния президент на Венецуела Делси Родригес, че може да плати "още по-висока цена от Мадуро", ако откаже да сътрудничи на Съединените щати. "Ако тя не постъпи правилно, ще плати много висока цена, вероятно дори по-висока от тази на Мадуро", заяви Тръмп в телефонно интервю за The Atlantic.

Заплахата, че американският лидер не възнамерява да толерира "предизвикателния отказ" на Родригес да сътрудничи, е била съвсем ясна, коментира изданието.

Вчера, след залавянето и извеждането от страната на Николас Мадуро, Тръмп първоначално похвали Родригес по време на пресконференцията си. Но това бе до момента, в който тя заяви, че ще защитава националните интереси на Венецуела и в частност природните й ресурси. След това нейно заявление, американският президент днес смени тона.

По-рано, в разговор с The New York Post, американският лидер заяви, че военно присъствие на САЩ във Венецуела няма да е необходимо, ако Родригес "прави това, което искаме".

Също така днес в телефонното интервю Тръмп добавя следното: "Възстановяването на страната и смяната на режима - както и да го наречете - е по-добро от това, което има там в момента. По-лошо не може да стане". И още: "Венецуела е във фалит. Тази страна е катастрофа във всички области."