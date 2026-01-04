Кабинетът подаде оставка:

Тръмп заплаши временния президент на Венецуела: Може да й се случи нещо още по-лошо отколкото на Мадуро

04 януари 2026, 22:38 часа 597 прочитания 0 коментара
Тръмп заплаши временния президент на Венецуела: Може да й се случи нещо още по-лошо отколкото на Мадуро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши днес временния президент на Венецуела Делси Родригес, че може да плати "още по-висока цена от Мадуро", ако откаже да сътрудничи на Съединените щати. "Ако тя не постъпи правилно, ще плати много висока цена, вероятно дори по-висока от тази на Мадуро", заяви Тръмп в телефонно интервю за The Atlantic.

Заплахата, че американският лидер не възнамерява да толерира "предизвикателния отказ" на Родригес да сътрудничи, е била съвсем ясна, коментира изданието.

Още: Какво стои зад нахлуването във Венецуела и залавянето на Мадуро: Обяснява икономист

Вчера, след залавянето и извеждането от страната на Николас Мадуро, Тръмп първоначално похвали Родригес по време на пресконференцията си. Но това бе до момента, в който тя заяви, че ще защитава националните интереси на Венецуела и в частност природните й ресурси. След това нейно заявление, американският президент днес смени тона.

По-рано, в разговор с The New York Post, американският лидер заяви, че военно присъствие на САЩ във Венецуела няма да е необходимо, ако Родригес "прави това, което искаме".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела и ще почнат да печелят пари от петрола (ВИДЕО)

Също така днес в телефонното интервю Тръмп добавя следното: "Възстановяването на страната и смяната на режима - както и да го наречете - е по-добро от това, което има там в момента. По-лошо не може да стане". И още: "Венецуела е във фалит. Тази страна е катастрофа във всички области."

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп война Венецуела Делси Родригес
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес