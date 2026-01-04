Ливърпул изстрада пълен обрат в 94', но шедьовър отказа мърсисайдци от победа в Лондон

Английският шампион Ливърпул бе много близо до това да измъкне победа над Фулъм след пълен обрат в добавеното време, но гол шедьовър на "котиджърс" секунди по-късно осигури крайното 2:2 на "Крейвън Котидж" в Лондон в среща от 20-ия кръг на Висшата лига. Мърсисайдци изостанаха през първата част, но успяха да стигнат до обрат през второто полувреме, преди Харисън Рийд да вкара феноменален гол в 97-ата минута.

