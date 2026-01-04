Тръмп: Трябва ни Гренландия. Абсолютно!

Американският президент Доналд Тръмп даде да се разбере, че след Венецуела и други държави може да станат обект на американска намеса. "Имаме нужда от Гренландия, абсолютно." Това са неговите думи в интервюто му за списание The Atlantic днес. Очевидно Тръмп не го смущава фактът, че островът е част от Дания, която пък е член на НАТО т.е. съюзник на Съединените щати.

Ето какво пише журналистът на изданието:

"По време на разговора ни Тръмп, който току-що беше пристигнал в голф клуба си в Уест Палм Бийч, беше видимо в добро настроение и ми потвърди, че Венецуела може би не е последната страна, обект на американска намеса. "Абсолютно се нуждаем от Гренландия", каза той, описвайки острова – част от Дания, съюзник на НАТО – като "заобиколен от руски и китайски кораби". (...)

Попитах го дали нападението срещу Венецуела означава готовност за предприемане на военни действия за завземане на Гренландия. Тръмп многократно е казвал, че Америка се нуждае от Гренландия, а Рубио (държавният секретар Марко Рубио - бел.ред.) заяви на пресконференция вчера, че ако Тръмп каже нещо, значи ще го направи.

Тръмп отговори, че вчера не е имал предвид Гренландия, но добави, че зависи от хората да решат какво за Гренландия означават военните действия във Венецуела:

"Нека сами решат. Не знам, наистина. Марко ме похвали много вчера. (...) Знаете ли, тогава нямах предвид Гренландия. Но ние абсолютно се нуждаем от Гренландия. Трябва ни за отбрана. (...) Тя е обградена от руски и китайски кораби."

Припомняме, че не за първи път Тръмп заявява, че САЩ трябва да контролират Гренландия от съображения за сигурност, тъй като в близост до острова оперират китайски и руски кораби, които са потенциална заплаха. В края на декември 2025 г. такова изявление той направи и пред BBC, като заяви, че островът е нужен за "националната отбрана" на САЩ.

