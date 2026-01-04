Любопитно:

Няма Мбапе, няма проблем! Гонсало Гарсия избухна със специален хеттрик за Реал Мадрид

Младият нападател на Реал Мадрид Гонсало Гарсия показа, че може да замести достойно суперзвездата Килиан Мбапе, отбелязвайки хеттрик за "белия балет" при победата над Реал Бетис с 5:1 като домакин в среща от 18-ия кръг на Ла Лига. Мбапе, който лекува контузия, гледа от трибуните шоуто на 21-годишния Гарсия. Младокът, който е продукт на школата на Реал, вкара дебютен хеттрик, разписвайки се с ляв крак, с десен крак и с глава.

Реал Мадрид разби Бетис

Гарсия откри резултата в 20-ата минута след асистенция на Родриго. След почивката отново той удвои, възползвайки се от подаване на Федерико Валверде. В 56-ата минута и Раул Асенсио се разписа, а асистенцията отново бе на името на Родриго. Кучо върна един гол за Бетис в 66', но до края Гонсало Гарсия и Франсиско Гарсия добавиха по още един гол за Реал, а Арда Гюлер и Валверде се отчетоха с асистенции.

Гонсало Гарсия

"Кралете" влизат със самочувствие за мача с Атлетико за Суперкупата

С победата Реал Мадрид се доближи на четири точки от лидера Барселона, а в следващия кръг домакинства на Леванте. Преди това тимът ще играе за Суперкупата на Испания - полуфинал срещу Атлетико Мадрид на 8 януари, а при победа ще играе и на финал срещу Барселона или Атлетик Билбао. Бетис пък е шести в класирането и в следващия мач гостува на Овиедо на 10 януари.

Стефан Йорданов
