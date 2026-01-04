Спорт:

Явно Втора лига на България калява: Игор Тиаго вкара хеттрик във Висшата лига и подгони Ерлинг Холанд

04 януари 2026, 20:39 часа 308 прочитания 0 коментара
Нападателят Игор Тиаго, който само преди няколко сезона имаше мачове за дубъла на Лудогорец във Втора лига на България, сега е на съвсем друго ниво в кариерата си! Той отбеляза хеттрик за победата на Брентфорд с 4:2 над Евертън като гост в среща от 20-ия кръг на английската Висша лига. По този начин Тиаго вече има 14 гола от началото на сезона във Висшата лига.

Тиаго откри резултата след само 11 минути игра, а през втората част се разписа още два пъти, за да затвърди добрата си форма през сезона. Той се нарежда на второ място по голове от началото на сезона в най-силния футболен шампионат на планетата. А с тези три гола Тиаго се доближи на 5 гола от лидера по голове и един от най-силните голмайстори в света - Ерлинг Холанд от Манчестър Сити.

Игор Тиаго

При такова представяне в Бернтфорд Игор Тиаго със сигурност привлича вниманието и на по-големите грандове в първенството, които потенциално може да опитат да го привлекат през следващото лято. В момента бразилецът е оценяван на 35 милиона евро, а 24-годишният играч спокойно може да бъде считан за най-добрия чужденец, играл в българския футбол.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Висша лига Брентфорд Игор Тиаго Насименто Родригес
