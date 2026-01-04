Димитър Бербатов подкрепи идеята стадионът на ЦСКА да се казва "Димитър Пенев"

Димитър Бербатов смята, че покойният Димитър Пенев заслужава честта стадионът на ЦСКА да носи неговото име. Такава идея се прокрадна в общественото пространство след кончината на легендарния бивш футболист и треньор, оставил изключителна история не само с ЦСКА, но и с националния отбор и достигнатото четвърто място в света. Според Бербатов, подобно решение не е толкова лесно и вероятно ще има хора, които може да са на различно мнение.

Ще носи ли стадионът на ЦСКА името на Димитър Пенев?

От ЦСКА вече обявиха, че ще кръстят детско-юношеската си школа на Димитър Пенев, но някои фенове настояват, че стадионът също трябва да носи неговото име, или поне един от секторите на стадиона. Попитан в интервю пред "Дарик" за идеята стадионът на ЦСКА да се казва "Димитър Пенев", Бербатов каза: "Аз съм с две ръце, но това не е решение, което лесно може да се вземе. Ще има хора, които може да са на различно мнение."

"Той заслужава такава чест, стадион "Димитър Пенев" звучи тъжно, но той заслужава. Но може да има други легенди на ЦСКА, които не са между живите, и техните роднини могат да се запитат защо не на тях. Ако ме питаш мен, съм с две ръце "За", заяви Бербатов. И добави: "Димитър Пенев заслужава паметник пред новия стадион, както Манчестър Сити и Арсенал например имат статуи пред стадионите си."

