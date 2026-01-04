Силен вятър прекърши борове в курорта "Боровец", задействаха системата BG-Alert (СНИМКИ)

Много дървета са били съборени от силния вятър в курорта "Боровец". Някои от тях са паднали и в зоната на ски пистите, предава БНТ. С оглед гарантиране безопасността на посетителите и служителите, в 12.30 часа днес цялата ски зона на курорта беше затворена. Заради опасната обстановка беше задействана и системата BG-Alert в района. Призовават се хората да следват указанията на местните власти и аварийните служби. "Всички на територията на к.к. Боровец и околността, бъдете внимателни поради ураганен вятър", гласи съобщението.

Аварийното звено на Община Самоков е на място и следи ситуацията. Към момента условията остават изключително опасни за работа по пистите, поради продължаващия силен вятър. След утихване на вятъра Планинска спасителна служба, съвместно с екипи на Бороспорт и община Самоков, ще започнат дейности по разчистване и обезопасяване на засегнатите участъци.

ПСС организира и безопасното извозване на малки деца и възрастни хора, които са се намирали в заведение за хранене на крайна станция на седалковия лифт "Ситняково". Ситуацията се наблюдава непрекъснато. Призовават се всички граждани и гости да не навлизат в затворените зони и стриктно да спазват указанията на компетентните служби.