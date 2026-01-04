"Навлизаме в 2026 г. с усещането за нов световен безпорядък": Коментар на публициста Тони Николов

Събитията във Венецуела, опитите за налагане на мир в Украйна и хроничната политическа нестабилност в България очертават 2026 г. като година, застанала на ръба между реда и хаоса. Това заяви в „120 минути“ по bTV публицистът Тони Николов, главен редактор на „Портал Култура“.

Залавянето и извеждането на венецуелския президент Николас Мадуро директно в САЩ, по решение на администрацията на Доналд Тръмп, бележи рязко отклонение от досегашната практика. Според Николов по-точната историческа аналогия не е Ирак, а операцията срещу Мануел Нориега в Панама през 1989 г. Разликата обаче е съществена – тогава действията са били по-широко съгласувани със съюзници и Конгреса, докато днес светът реагира с видима предпазливост. „Проблемът не е дали режимът на Мадуро е легитимен – той не е. Проблемът е прецедентът - какво се случва с международния ред, когато силният започне да действа едностранно“, подчертава Николов.

Войната в Украйна

Войната в Украйна остава ключовият тест за международната система, изградена след Втората световна война. Според Николов именно руската инвазия през 2022 г. е моментът, в който този ред започва да се разпада открито. Мирната инициатива на Тръмп е „проблемна, но неизбежна“, докато реалните военни резултати на Русия остават ограничени въпреки мащаба на конфликта. Той напомни, че защитата на Европа на практика минава през Украйна – включително сигурността на Черноморския регион и България.

На фона на глобалната несигурност България прави стратегическа крачка с влизането си в еврозоната. По думите на Николов това не е просто икономически, а дълбоко геополитически избор. „Не воюваш с тези, с които споделяш парите си – това е тайната на Европа“, казва той, припомняйки френския дебат около въвеждането на еврото.

Вътрешнополитически обаче страната остава в порочен кръг. Масовите протести показват нетърпимост към корупцията и политическата арогантност, но често не се превръщат в устойчива промяна чрез изборите. „Обществото ясно казва какво не иска. Големият въпрос е дали политическите партии ще разчетат този сигнал“, отбелязва Николов.

Според него светът навлиза в 2026 г. с усещането за „нов световен безпорядък“, в който старите правила все по-трудно действат. Но дори в тази отворена „кутия на Пандора“ остава нещо – надеждата за вразумяване и за връщане към диалог, право и отговорност. В противен случай рискът е хаосът да се превърне в новото нормално.

