Лайфстайл:

"Навлизаме в 2026 г. с усещането за нов световен безпорядък": Коментар на публициста Тони Николов

04 януари 2026, 20:20 часа 450 прочитания 0 коментара
"Навлизаме в 2026 г. с усещането за нов световен безпорядък": Коментар на публициста Тони Николов

Събитията във Венецуела, опитите за налагане на мир в Украйна и хроничната политическа нестабилност в България очертават 2026 г. като година, застанала на ръба между реда и хаоса. Това заяви в „120 минути“ по bTV публицистът Тони Николов, главен редактор на „Портал Култура“.

Още: Какво стои зад нахлуването във Венецуела и залавянето на Мадуро: Обяснява икономист

Залавянето и извеждането на венецуелския президент Николас Мадуро директно в САЩ, по решение на администрацията на Доналд Тръмп, бележи рязко отклонение от досегашната практика. Според Николов по-точната историческа аналогия не е Ирак, а операцията срещу Мануел Нориега в Панама през 1989 г. Разликата обаче е съществена – тогава действията са били по-широко съгласувани със съюзници и Конгреса, докато днес светът реагира с видима предпазливост. „Проблемът не е дали режимът на Мадуро е легитимен – той не е. Проблемът е прецедентът - какво се случва с международния ред, когато силният започне да действа едностранно“, подчертава Николов.

Още: "Искаме петролната индустрия да работи в полза на народа": Марко Рубио на практика пое управлението на Венецуела (ВИДЕО)

Войната в Украйна

Войната в Украйна остава ключовият тест за международната система, изградена след Втората световна война. Според Николов именно руската инвазия през 2022 г. е моментът, в който този ред започва да се разпада открито. Мирната инициатива на Тръмп е „проблемна, но неизбежна“, докато реалните военни резултати на Русия остават ограничени въпреки мащаба на конфликта. Той напомни, че защитата на Европа на практика минава през Украйна – включително сигурността на Черноморския регион и България.

На фона на глобалната несигурност България прави стратегическа крачка с влизането си в еврозоната. По думите на Николов това не е просто икономически, а дълбоко геополитически избор. „Не воюваш с тези, с които споделяш парите си – това е тайната на Европа“, казва той, припомняйки френския дебат около въвеждането на еврото.

Още: Тръмп с нов залп срещу Путин, Украйна доказа с реални действия, че работи за мир (ОБЗОР - ВИДЕО)

Вътрешнополитически обаче страната остава в порочен кръг. Масовите протести показват нетърпимост към корупцията и политическата арогантност, но често не се превръщат в устойчива промяна чрез изборите. „Обществото ясно казва какво не иска. Големият въпрос е дали политическите партии ще разчетат този сигнал“, отбелязва Николов.

Според него светът навлиза в 2026 г. с усещането за „нов световен безпорядък“, в който старите правила все по-трудно действат. Но дори в тази отворена „кутия на Пандора“ остава нещо – надеждата за вразумяване и за връщане към диалог, право и отговорност. В противен случай рискът е хаосът да се превърне в новото нормално.

Още: "Уолстрийт джърнъл": Предсрочните избори могат да променят геополитическия курс на България

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
евро Венецуела Николас Мадуро Тони Николов анализ война Украйна
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес