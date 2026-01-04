Дания в паника: САЩ нямат право да анексират наши територии. Нова американска провокация (СНИМКА)

"Съединените щати нямат право да анексират нито една от трите територии, които съставляват Датското кралство." Това заяви датският премиер Мете Фредериксен след изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ трябва да контролират Гренландия заради собствената си национална сигурност.

Фредериксен призова Вашингтон да "спре със заплахите си към един исторически съюзник", припомняйки, че Дания също е част от НАТО.

"Трябва много ясно да кажа на САЩ: напълно абсурдно е да се твърди, че САЩ трябва да поемат контрол над Гренландия", заяви тя в комюнике, след като американският президент по-рано днес направи поредно изявление, този път пред списание The Atlantic, че САЩ трябва да сложат ръка върху автономната датска територия, което било необходимо от съображения за сигурност. Тръмп: Трябва ни Гренландия. Абсолютно!

В същото време Кейти Милър, съпругата на един от високопоставените съветници на Тръмп, с голямо влияние върху политиката, особено по въпросите за имиграцията, Стивън Милър, и дясна подкастърка, публикува в профила си в Х карта на Гренландия в цветовете на американското знаме с коментара "СКОРО".