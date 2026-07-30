Родните земеделци ще оставят продукцията да гние: Министърът обеща проверки на вноса, но обвини и фермерите

Проверки срещу нелегалния внос ще предложи Министерството на земеделието като мерка срещу кризата сред родните фермери, които подаряват или изхвърлят продукцията си заради ниските изкупни цени.

Земеделският министър Пламен Абровски коментира парадокса, при който български земеделци изхвърлят продукция, защото няма купувачи и не могат да я продадат, а в същото време българите купуват плодове и зеленчуци на все по-високи цени.

Фермерите ще оставят продукцията на гние

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В Любимец изхвърляха дини, защото изкупната цена се срина до 8 евроцента, а край Маказа земеделци раздаваха краставици на пътуващите към Гърция, защото за тях им предлагат 50 евроцента за кг.

В Хасково зеленчукопроизводителите на краставици не са доволни от условията, при които работят. 50-60 цента е изкупната цена за кг. краставици. "Второто качество корнишони го хвърляме, никой не го иска. На пазара - за 1,5 евро, а тук - 50 евроцента. Всичко идва от вноса. На прекупвачите цена от 80 цента им се вижда скъпо", заяви производител.

Друг фермер, гледащ патладжани, заяви, че изкупната цена за продукцията му е 20 цента за кг. "И се чудим дали да ги берем или да ги оставим. Не знаем какво да направим. Вносът ли, няма търсене ли, но май няма да се бере. Няма смисъл, аз не мога да покрия никакви разходи с това", коментира той.

Земеделците искат да се ограничи вноса, когато има българска продукция.

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"Всяка година едно и също"

Министър Абровски се оплака, че тази тема излиза на преден план всяко лято.

"Откакто гледам телевизия, тази тема я има всяко лято. Това е разговор, който се води всяка една година. До този момент никой не е правил анализ и не е взимал мерки с поне година напред. И всяка година идваме, повдига се темата, изсипват се едни пари и земеделските производители закрепват положението", заяви той.

Той обяви, че от понеделник започват много сериозни проверки и контрол по отношение на вноса на плодове и зеленчуци.

"Вносът не може да се ограничи, но може да се провери. Ще направим сериозен контрол на всичко - на границата с Македония и Турция почти 100-процентови. На границата с Гърция и Румъния ще има екипи, които ще спират камионите. Ще проверяваме за нелегален внос", заяви той.

Абровски отправи критики към фермерите, че някои от тях продават продукцията си без фактури и без да декларират сделките си.