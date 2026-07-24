"Подменят произхода на продукти": Родните производители се оплакаха, че веригите ограничават достъпа им

Търговските вериги провеждат политика, при която достъпът на българските производители до техните щандове е силно ограничен. Това обяви председателят на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци" Цветан Цеков.

"Не искаме, когато има българска продукция, която отговаря на изискванията и качеството, тя да бъде ограничавана от достъпа до търговските вериги", допълни Цеков..

Той заяви, че от различни региони на страната постъпват все повече сигнали от земеделски производители, които срещат затруднения при реализацията на продукцията си в големите търговски вериги.

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"Това е тяхна практика и ние не можем толкова бързо да променим този подход, но имаме надежда да променим техния манталитет и начин на работа", коментира Цеков.

Според него до момента търговските вериги са провеждали политика, при която достъпът на българските производители до техните щандове е бил силно ограничен.

Подмяна на произхода на продукти

Цеков коментира, че са доказани редица случаи на нелоялни практики, включително подмяна на произхода на продукти и използване на българския бранд за стоки, които реално не са произведени у нас.

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"Те търсят максималните печалби, които реализират, когато внасят продукция от трети държави с по-ниска себестойност. Работи се с определени посредници и дистрибутори, което създава една порочна система", заяви председателят на браншовата камара. По думите му проблемът е сериозен и може да бъде решен единствено чрез законови промени и ефективни санкции.

"Трябва да има механизми, при които търговските вериги да носят отговорност за нелоялни практики, когато се подменя произходът на продукцията или се предлага стока, която не отговаря на изискванията", посочи Цеков пред Фокус.

Източник: БГНЕС

По думите му сериозен проблем остават и високите търговски надценки.

"Ние не сме против пазарните механизми, но сме против огромните търговски наценки, които наблюдаваме. Не може продукцията от производителя до щанда да поскъпва два или три пъти", каза председателят на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци".

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Цеков коментира и твърденията на търговските вериги, че отказват български продукти заради несъответствие със стандартите. "Най-лесно е да обвиняват българските производители, че не отговарят на изискванията, но това не е вярно. Когато влезете в магазините, виждате много плодове и зеленчуци с недобър търговски вид. В много случаи това е продукция, внесена от други държави", заяви той.

Производството на храни е част от националната сигурност, държавата да се намеси

Цеков е категоричен, че българските производители спазват необходимите стандарти, но са поставени в неравностойно положение спрямо големи чуждестранни производители и вносители. "Има политика, при която бавно и сигурно българският производител се изтласква от пазара. Когато бъде взет и последният ни пазар, няма да има мотивация за производство, независимо от желанието ни да работим", предупреди Цеков.

И отправи призив държавата да предприеме по-сериозни мерки за защита на родното производство. "Няма европейска държава, която да не подкрепя местните производители чрез различни механизми. В България през последните 30 години не беше изградена достатъчно ясна политика за развитие на уязвимите сектори", каза председателят на браншовата организация.

Цеков е категоричен, че производството на храни е част от националната сигурност. "Това е хранителен суверенитет. Именно затова трябва да има определен фокус върху българското производство и неговата реализация", каза в заключение Цветан Цеков.