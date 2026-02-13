Случаят "Петрохан" удря по психиката на децата: Професионални насоки как да ги опазим

Национална мрежа за децата (НМД) изказа най-искрени съболезнования към близките на жертвите на тежката трагедия в хижа "Петрохан" и под връх Околчица, "при която бяха отнети човешки животи, сред тях и детски". Обществото е разтърсено, а "болката и шокът са естествена реакция", пишат в отворено писмо от обединението на граждански организации и съмишленици, работещи със и за деца и семейства в цялата страна.

С тях са се свързали десетки родители, млади хора и организации - в търсене на обяснение за трагедията "и в не по-малка степен разтревожени от публичния разговор по темата", посочват от НМД.

Два дълбоки проблема

"Случаят „Петрохан“ показа два дълбоки проблема, които стоят пред нас.

Първият е свързан с нашата неспособност като възрастни да изградим достатъчно работещи системи за подкрепа на децата и родителите. Липсват достъпни услуги за деца с проблемно поведение или зависимости, липсва достатъчна превенция на тормоза – физически, психически и сексуален, липсва доверие в институциите. Когато семействата, училищата и общностите остават сами в трудна ситуация, рискът нараства.

Вторият проблем е начинът, по който говорим. В публичното пространство се използва сензационен, често вулгарен и безотговорен език. Правят се прибързани хипотези, създават се внушения, произвежда се страх. Политическото надвикване допълнително изостря тона. Всичко това се случва, без да се мисли за психичното здраве на обществото и най-вече на децата", категорични са от НМД.

"Децата гледат новините. Децата слушат разговорите ни. Децата усещат тревожността в обществото. Езикът, който използваме, не само информира – той създава усещане за сигурност или несигурност, за доверие или страх. Когато фактите все още не са напълно изяснени, прибързаните хипотези и драматичните интерпретации причиняват допълнителна вреда.

Снимка: БГНЕС

Още по-тревожно е, когато без доказателства се дискредитират професионалисти, социални услуги и организации, които ежедневно работят в подкрепа на деца и семейства", гласи писмото на Национална мрежа за децата.

Според обединението отговорното говорене не означава премълчаване - означава уважение към фактите, към пострадалите и към психичното здраве на обществото ни.

Насоки от Националната мрежа за децата

От Национална мрежа за децата, на базата на опита от всекидневната си дейност, споделят следните насоки, които всеки родител и професионалист може да използва при общуване с децата, за да се запази психичното им здраве при подобни тежки сътресения в обществото:

Това е тежка трагедия. Но не е необходимо да се използват силни и плашещи формулировки, нито да се внушава, че светът е повсеместно опасно място.

Посланието към децата трябва да бъде ясно – те не са безпомощни, а възрастните носят отговорност да ги пазят и подкрепят.

Децата трябва да бъдат насърчавани да търсят помощ и да бъдат бдителни за собствената си безопасност.

Целта не е да се произвежда страх, а да се създава пространство за разбиране, подкрепа и решения, на базата на факти, без спекулации.

Децата имат нужда да видят възрастни, които действат спокойно, отговорно и солидарно – не възрастни, които усилват страха.

В България съществуват механизми за подкрепа – институции, училищни психолози, лицензирани социални услуги, телефонни линии като 116 111 за деца, 124 123 в случай на онлайн тормоз и 112 при спешност. Подкопаването на доверието в тях без основание създава допълнителна несигурност.

"Трагедиите разклащат обществото, но начинът, по който реагираме, показва неговата зрелост. Свободата на словото е основна ценност на демократичното общество. С нея обаче върви и отговорността към най-уязвимите – децата. Нека в този труден момент покажем, че можем да говорим за трагедията с човечност, достойнство и професионална етика", завършват писмото си от НМД.

