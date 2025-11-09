"САРАФOFF! Свобода и справедливост!": Нов протест срещу мафията в съдебната власт

Инициатива "Правосъдие за всеки" организира протест срещу "мафиотската власт" и срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Протестът е предвиден за 12 ноември, сряда, от 18 часа пред Съдебната палата в София. Той ще е под наслов "САРАФOFF! Свобода и справедливост!".

"Има ужасно много причини да бъдем там, за да защитим държавата си, нашата държава! Сарафов остава незаконен главен прокурор, ВСС също, Пеевски получи цялата власт без дори ДПС да влиза в управлението, почти всички важни постове в Съдебната власт и КПК се заемат от хора без мандат и в частен интерес", изтъкват от инициативата.

Според Инициатива "Правосъдие за всеки" "един протест сега няма да свали заложническото правителство, нито ще получат оставката на Сарафов и Славчев в КПК. С протеста обаче ще се покаже, че "жабата не е сварена", че има несъгласни, свободни и гневни хора, че гражданското общество е живо и ще се бори за държавата си, за свободата и демокрацията, за децата и бъдещето си. Просто сме длъжни да сме на площадите пред сградите на мафиотската власт, заканиха се от инициативата.

"Правосъдие за всеки" са гневни, маркираха основните причини:

Снимка: БГНЕС

Сарафов остава незаконен главен прокурор за неопределено време и Пеевски подготвя неговия избор от Народното събрание за още седем години;

Антон Славчев остава изпълняващ функциите председател на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и явно Новото начало няма намерение да избира нов състав на Кропуционната комисия, дори с риска да се загубят много пари по ПВУ;

Конституционният съд продължава да мълчи по най-важното си дело и така косвено помага за политическото овладяване на съдебната система;

Цялото ръководство на Съдебната власт е без мандат, но назначава скандални магистрати и административни ръководители с дълги мандати! Това не пречи във ВСС да си гласуват един милиард бюджет и още десетки хиляди левове като възнаграждения! Но няма пари за младите лекари и медици и за детска болница;

Кюлчета злато заместват прокурорската съвест и дълг и превръщат прокуратурата в организирана престъпна група с много опасни последици. Всяко нормално разследване се смачква, а смачкалите го растат бързо в кариерата;

Политически дела заместват независимото правосъдие, докато контрабандни босове, видни корупционери като Петьо Еврото, търгаши с влияние и дори убийци се разхождат свободно или са в топлите страни, а никой не ги търси;

Готви се отстраняване на кмета на Варна Благомир Коцев, с което постановката с неговото дълго задържане в ареста и абсурдно досъдебно производство се изяснява напълно, тоест вече ни крадат и свободните избори;

Готви се и бюджет на дълговете и свръхдефицита, но с потенциал за огромни кражби! Неговите истински автори са Делян Пеевски и Владислав Горанов от списъка Магнитски. Бюджетът може да съсипе бизнеса и да напомпа опасно инфлацията, което да доведе до остра икономическа криза;

Насилието и агресията в обществото растат с огромни стъпки. Засегнати вече са пряко децата и младите хора, които трябва да са бъдещето на държавата, но полиция и прокуратура очевидно нямат отговор на това най-опасно явление.

В заключение от Инициатива "Правосъдие за всеки" посочват, че на фона на всичко това санкционираният по "Магнитски" от САЩ и Великобритания председател на ДПС-Ново начало Делян Пеевски си строи държава с голямо Д. Това не можем да позволим!, закани се инициаторите на протета.

"Свободата трябва да се отстоява, демокрацията да се пази, Правото да се защитава, иначе просто НЯМА ДЪРЖАВА, А МАФИОТСКО СБОРИЩЕ!", завършва позицията на "Правосъдие за всеки", публикувана във Фейсбук.

