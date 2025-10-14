Войната в Украйна:

Сарафов поиска отвод на съдия от дело за архива на Пепи Еврото

14 октомври 2025, 16:56 часа 402 прочитания 0 коментара
Борислав Сарафов е поискал отвод на съдия Мирослава Тодорова, на която е разпределено делото по жалбата на сдружение "БОЕЦ" срещу отказа да се образува разследване по сигнала за т.нар. архив на Петьо Петров – Еврото. Гражданската организация на Георги Георгиев настоя спецпрокурорът Даниела Талева да провери данни за евентуални престъпления, извършени от Сарафов, свързани с изтеклия архив. През юни Талева отказа да образува досъдебно производство, като аргументира решението си с липса на достатъчно данни за престъпление в предоставените материали.

"БОЕЦ" обжалва отказа, а делото бе разпределено на съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд. Именно това производство стана повод и.ф. главният прокурор да поиска нейния отвод. В мотивите си Сарафов твърди, че съдия Тодорова е "предубедена и не е спазила процесуалните срокове", като забавила разглеждането на преписката с три месеца при законов едномесечен срок. Още: Казусът "Сарафов": Правосъдният министър свиква Пленума на ВСС

Мотивите

В искането за отвод се посочва още, че в архива на Петьо Петров – Еврото, по данни на "БОЕЦ", били открити документи от дисциплинарното производство срещу самата Мирослава Тодорова. Преди повече от десет години тя беше санкционирана от Висшия съдебен съвет заради публични критики към ВСС и МВР по време на първия кабинет на ГЕРБ. По-късно обаче решението беше отменено, а Тодорова спечели дело в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, който постанови, че дисциплинарното производство е нарушило правото ѝ на свободно изразяване.

Според Сарафов, публичните позиции и критични изказвания на съдия Тодорова по адрес на прокуратурата и на неговото име са "третата и вероятно основна причина" за искането на отвода. Още: "В съдебната власт ГЕРБ и ДПС винаги играят ход напред": Анализ за битките на лобитата

"В множество интервюта съдия Тодорова е правила коментари и внушения, които засягат неговото име и длъжността на и.ф. главен прокурор", се посочва в позиция, разпространена от прокуратурата.

Искането за отвод е подадено писмено до съдия Мирослава Тодорова и изпратено и до председателя на Софийския градски съд Руси Алексиев.

