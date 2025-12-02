Иван Иванов обсъди с посланика на Австрия възможности за надграждане на сътрудничеството

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов проведе среща с посланика на Република Австрия у нас Н.Пр. Андреа Икич-Бьом. Двамата обсъдиха широк кръг въпроси, свързани с продължаване и надграждане на доброто сътрудничество между двете страни. В разговора участва и зам.-министър Дора Янкова.

„Австрия е традиционно важен политически и икономически партньор на България. Двустранните ни отношения са близки и приятелски. За нас е важно разширяването на партньорството ни в реализацията на проекти за модернизация и изграждане на пътна инфраструктура, както и в областта на енергийната ефективност на сградния фонд, прилагането на нови енергоспестяващи технологии, дигитализацията на строителния сектор, регионалната политика и градското развитие“, посочи министър Иванов. Той представи и приоритетите на България като ротационен председател на Стратегията на ЕС за Дунавския регион от 1 януари 2026 г. „Стратегията е част от политиката за развитие на регионите по поречието на р. Дунав предвид значението ѝ за транспортната свързаност, икономиката и туризма. Ще поставим ясен политически акцент върху ролята ѝ като стратегическа рамка за намаляване на икономическите, социалните и териториалните различия. Стратегията предоставя необходимата платформа за координация и солидарност между държавите в условия на продължаващи различия, особено в периферни, селски и трансгранични райони“, посочи още регионалният министър. Сред останалите приоритети на страната ни ще е политиката на сближаване, така че европейските фондове, националните програми и регионалните потребности да бъдат по-добре свързани и насочени към интегрирано развитие, както и подкрепата за европейска перспектива на държавите от региона, които са в процес на присъединяване към ЕС. Ще бъде поставен акцент върху задълбочаване на сътрудничеството по оста Дунав-Черно море, включително чрез взаимодействие с други регионални инициативи в подкрепа на споделените стратегически цели. Министър Иванов отбеляза още, че интересът към Председателство е голям. Има запитвания и предложения от различни групи както от приоритетните области, така и от общини, институции, научни звена и неправителствени организации. В момента се изготвя календар със събитията, които ще се проведат през 2026 г. В тази връзка регионалният министър отправи покана към посланик Икич-Бьом за общи инициативи с посолството и представители на австрийската централна и местна власт.

„За нас ще бъде привилегия да работим по съвместни проекти в рамките на Дунавската стратегия, защото тя сближава хората и народите. Всички сме свързани чрез реката, като е важно да представяме обединяващото ни в културата“, отбеляза посланик Икич-Бьом. Тя подчерта и важното значение на Стратегията за Дунавския регион за продължаване на процеса на разширяване на ЕС и включване на младите хора с възможностите и инструментите на Стратегията за създаване на връзки и партньорства.