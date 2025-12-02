Силата на осиновяването: Когато "добро Утро" не е поздрав, а похвала (СНИМКИ)

Осиновяването на куче от приют не е просто добрина – това е шанс да промениш един живот и да спечелиш верен приятел. Много животни чакат своя човек, а когато му се даде възможност да живее в дом, любовта и благодарността им са безгранични. Историята на актьора Севар Иванов и неговото куче Утро е прекрасен пример за това. А новият член на семейството му пристига в дома му преди два месеца.

Доброто Утро на четири лапи

Севар решава да осинови куче от общинския приют за безстопанствени кучета в Сеславци. Всичко започнало като доброволническа дейност, като решава да помогне за разхождането на четириногите в приютите в Сеславци и в Долни Богров, където има тази възможност.

През август той за първи път разхожда Утро, куче което тогава не е имало име. "Някои го наричаха Пи, други Вълчо.", сподели актьорът по време на предаването "На кафе".

Севар разказа, че интересното му име не е случайно, защото е "добро Утро", имайки предвид добродушния характер на своя нов приятел.

"Повече от месец той има къща, която пази и превръща в дом. ДОБРО УТРО вече не е поздрав, а похвала. Добре дошъл в семейството, Утро!", споделя Севар към няколко снимки на Утро, които публикува в Instagram.

Той разказа и как всъщност е избрал да осинови точно това куче. "Много е странно, защото там, в приюта, всичките кучета искат да им се обръща внимание - веднага се залепят на решетките, за да промушиш пръст, да ги почешеш и погалиш, когато не ги разхождаш."

По думите на актьора разбираме, че във въпросния летен ден Утро проявил доста по-различно поведение от своите себеподобни. "Гледаше сякаш казва "аз няма да ти обърна внимание", шегува се Севар. "Ние тръгнахме да го разхождаме, а той седеше закотвен за земята, на шпагат инатът.", обясни актьорът.

"В момента е един пубертет.", допълни той с усмивка.

"Изключително много уважавам неговата независимост, защото не е от тези, които скимтят, когато си тръгваш. Дори вече спира и да ни посреща, като се прибираме", отбелязва Севар.

Актьорът подчерта, че откакто е осиновил кучето, наблюдава огромна разлика във физическото му развитие, тъй като затварянето в клетка за дълго не влияе добре върху мускулатурата. В началото му е било трудно да скача и тича, но към момента вече няма проблеми - "няма търпение да излезе на разходка и да тича на свобода".

Историята на Севар Иванов и неговото куче Утро е трогателно напомняне колко важно е да се грижим за животните и да им даваме шанс за по-добър живот. Осиновяването не е просто жест на милосърдие, променя съдби. Кучетата в приютите често чакат с месеци някой да ги забележи, а когато получат дом, те се разцъфтяват, както Утро – от тихо пале до енергично и пълно с живот куче. А грижата и вниманието, които човек може да даде, се връщат стократно под формата на доверие, привързаност и благодарност.

