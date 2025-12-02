Лайфстайл:

Силата на осиновяването: Когато "добро Утро" не е поздрав, а похвала (СНИМКИ)

02 декември 2025, 15:55 часа 463 прочитания 0 коментара
Силата на осиновяването: Когато "добро Утро" не е поздрав, а похвала (СНИМКИ)

Осиновяването на куче от приют не е просто добрина – това е шанс да промениш един живот и да спечелиш верен приятел. Много животни чакат своя човек, а когато му се даде възможност да живее в дом, любовта и благодарността им са безгранични. Историята на актьора Севар Иванов и неговото куче Утро е прекрасен пример за това. А новият член на семейството му пристига в дома му преди два месеца.

Доброто Утро на четири лапи

Севар решава да осинови куче от общинския приют за безстопанствени кучета в Сеславци. Всичко започнало като доброволническа дейност, като решава да помогне за разхождането на четириногите в приютите в Сеславци и в Долни Богров, където има тази възможност.

През август той за първи път разхожда Утро, куче което тогава не е имало име. "Някои го наричаха Пи, други Вълчо.", сподели актьорът по време на предаването "На кафе".

Още: Подслон за четириноги: Поставят къщички за бездомни кучета във Видин

Севар разказа, че интересното му име не е случайно, защото е "добро Утро", имайки предвид добродушния характер на своя нов приятел. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Повече от месец той има къща, която пази и превръща в дом. ДОБРО УТРО вече не е поздрав, а похвала. Добре дошъл в семейството, Утро!", споделя Севар към няколко снимки на Утро, които публикува в Instagram. 

Той разказа и как всъщност е избрал да осинови точно това куче. "Много е странно, защото там, в приюта, всичките кучета искат да им се обръща внимание - веднага се залепят на решетките, за да промушиш пръст, да ги почешеш и погалиш, когато не ги разхождаш." 

По думите на актьора разбираме, че във въпросния летен ден Утро проявил доста по-различно поведение от своите себеподобни. "Гледаше сякаш казва "аз няма да ти обърна внимание", шегува се Севар. "Ние тръгнахме да го разхождаме, а той седеше закотвен за земята, на шпагат инатът.", обясни актьорът. 

Още: Грижа за бездомните животни: Как да им помогнем през студените дни

"В момента е един пубертет.", допълни той с усмивка. 

"Изключително много уважавам неговата независимост, защото не е от тези, които скимтят, когато си тръгваш. Дори вече спира и да ни посреща, като се прибираме", отбелязва Севар.

Актьорът подчерта, че откакто е осиновил кучето, наблюдава огромна разлика във физическото му развитие, тъй като затварянето в клетка за дълго не влияе добре върху мускулатурата. В началото му е било трудно да скача и тича, но към момента вече няма проблеми - "няма търпение да излезе на разходка и да тича на свобода".

Историята на Севар Иванов и неговото куче Утро е трогателно напомняне колко важно е да се грижим за животните и да им даваме шанс за по-добър живот. Осиновяването не е просто жест на милосърдие, променя съдби. Кучетата в приютите често чакат с месеци някой да ги забележи, а когато получат дом, те се разцъфтяват, както Утро – от тихо пале до енергично и пълно с живот куче. А грижата и вниманието, които човек може да даде, се връщат стократно под формата на доверие, привързаност и благодарност. 

Още: Едни убиват, други спасяват: Историята на Сахара - кучето с голям късмет (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Осиновяване бездомни животни куче Севар Иванов
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес