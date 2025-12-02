"Никой не може да победи младите!": Интелектуалци, активисти и журналисти с реакции от масовите протести (ВИДЕО)

Социалните мрежи преливат от снимки, видеа и публикации за протестите срещу бюджет 2026 в София, Пловдив, Варна и други големи градове в страната от вечерта на 1 декември. Те прераснаха в по-широко недоволство срещу политическото влияние на санкционирания за корупция по "Магнитски" от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, срещу правителството на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН (подкрепено от "ДПС-Ново начало"), включително срещу мандатоносителя и неговия лидер Бойко Борисов.

Десетки хиляди българи, предимно младежи, изпълниха площади и улици в мощен взрив на гражданската енергия. Посланието им не може да бъде заличено от малкото на брой провокатори, които вилняха срещу централата на ДПС-Пеевски и срещу офиса на ГЕРБ в "Оборище", като според множество сигнали полицията не се е намесила неадекватно.

"Суверенът се заяви категорично"

"Нетът е залят с огромния успех на демокрацията - суверенът се заяви категорично!", пише икономистът Евгений Кънев във Facebook. "Ясно е, че става дума за масово недоволство, изляло се във всенародни протести, като този в София може да отстъпва само на знаковия на Орлов мост на 7 юни 1990 г. Ясно е, че клептокрацията е уплашена и изненадана - нищо не можаха ново да измислят, а за пореден път след 2020 г. и следващите няколко големи протеста изиграха коронния номер с биячите с качулки, чиито вандалщини трябва да бъдат приписани на протестиращите - като основание за следващи реални репресии срещу тях".

"Ясно е, че полето за маневри на Пеевски се смалява - към него има всенародна непоносимост и никакви медии не могат да го легитимират. Почти невъзможно е да минат планираните увеличения на данъци и осигуровки - което значи, че този близо милиард лева трябва да бъде намерен от друго място, за да може да продължава неговата окупация на държавата. И понеже още по-голямо увеличение на външния дълг е също немислимо без реакция - най-вероятно ще засили репресията върху частния сектор. Вече се чува за неговата преса върху големи частни бизнеси - което значи, че корпулентът ежедневно си създава нови мощни врагове, което още повече стеснява полето му за маневри - по законите на физиката. Но покрай Пеевски тотално се делегитимира и Борисов като негов смокинов лист за безчинствата във властта. Самият Борисов е в менгеме за своето оцеляване. И трябва да избира дали да е подпорка на Пеевски като застраховка срещу правосъдие и с това да сложи края на ГЕРБ; или да саботира Пеевски, за да съхрани ГЕРБ, като застраховка живот. Това, което още не е осъзнал, е собствената му токсичност, която на практика свежда избора му само до правосъден или политически край на неговата кариера", добавя Кънев.

"По законите на физиката, Протестът “изкипя” извън дефинираната му априори бюджетна тенджера. Сега гражданската енергия трябва да бъде трансформирана в политическа енергия за промяна. В противен случай ще се повтори сръбския сценарий на изтощение на младия Протест (...) На практика, битката за следващия парламент започна", смята икономистът.

Какво направиха телевизиите?

"Чувам много оплаквания как телевизиите били проспали протеста. Хора, телевизиите са чао. Огромният протест снощи в София и вълната из цялата страна се случи въпреки че всички големи телевизии са силно (макар и не изцяло) контролирани. Огромните инвестиции в натискане на хора там, уволнение на смислени журналисти, задушаване през рекламните приходи (напр. спирането на хазартната реклама), контрол през съдебната система (напр. запазването на Кошлуков), всичко това снощи се оказа напълно безсмислено. В момента големите телевизии отиват с 200 към мястото, където са всички употребени медии - на боклука", пише Алексей Лазаров.

"Големите промени в България винаги са се случвали независимо от пълния контрол върху медиите от отиващата си власт:

На 10-и ноември БКП контролира 101% от медиите.

1997 г. БСП контролираше единствената тогава национална телевизия и част от най-тиражните вестници.

Същото е и сега, дори с много по-голямата разлика, че сега има директни начини за комуникация, които не могат да се спрат. Единственият начин да се запази такава власт е откровен терор като в Русия, което, мисля, че на етапа няма никаква възможност да се случи".

"Напълно разбирам защо мнозина изобщо не посягат към дистанционното. Бях в района на бул. "Дондуков" и "Врабча", така че имам немалко въпроси и впечатления, като човек, който от години се занимава с проследяване на протестни движения, кризи и ескалации от всякакъв тип. Сигурен съм, че през следващите дни кадрите, които бяха разпространени широко от сблъсъците пред сградата на ДПС, ще бъдат основният мотив и ще бъдат използвани от не една политическа партия и свързани анализатори. Само че има подробности", предупреждава военният анализатор и журналист Руслан Трад.

"Да, имаше хора, които атакуваха полицаите и останалите звена на силите за сигурност, които бяха разположени с развитието на вечерта. Да, имаше немалко, които провокираха и търсеха повод да ескалират ситуацията. Някои се обиждат, че действията на тези групи са почернили протеста и че в медиите ще се пише само за сблъсъците, представяйки единствено тези гледки. Истината е, че това е също част от протеста - подставените хора и техните провокации, хаоса, младежите, семействата, довели децата си, политиците, опитващи се да спечелят симпатия, скандиранията, вандализирането. Всичко това е част от протестирането, а сред видовете бунтове едни от най-неприятните са онези, свързани с икономическите и бюджетни причини", добавя той.

По думите му - "още при първия протест желанието за саморазправа с политически елит, който немалко хора не чувстват като свой, нарастваше с всеки изминал час и тук не става дума само за онези, които бяха дошли, за да се сбият с полицията".

"Ако се разровите из групите и различните социални мрежи, ще видите броени коментари, които осъждат напълно ескалацията - повечето дори не отчитат сблъсъците като основен момент на вечерта, а насочват коментарите си срещу думите на един или друг политик, който решава да си пробва късмета с процентите на одобрение, изказвайки се по повод демонстрациите. Днес малко неща остават скрити от обществото, но екипите на политическите партии продължават да не го разбират. В нашата епоха профилът на протестиращия се променя и ако политическите сили не го осъзнават, толкова по-зле за тях. Нападките и слагането на етикети вече не върши работа - дори напротив: по този начин се засилва ненавистта и се увеличава размерът на пропастта между политически елит и общество. Това беше видимо на протеста през изминалата вечер - вярвам, че ще става още по-видимо, ако тези процеси останат непроменени", пише Трад.

"Като се замисля, най-заинтересовани от успеха на протестната вълна би трябвало да са привържениците на Борисов и ГЕРБ. За тях това ще е шанс да се отскубнат от задушаващата поглъщаща ги хватка на Новото Началство", пише карикатуристът Христо Комарницки.

Кой спря тока?

Журналистът Миролюба Бенатова пък задава въпроса "Кой заглуши ѝнтернета на площада и спря тока в идеалния център точно преди последната фаза?". И още: "Кой написа инструкциите за пропускателните пунктове на МВР? Профилът на момчетата с маски, които се движат на групички, влизаше ли сред тези за проверка? МВР имаше ли предварителна "профилактика" на контингента? Каква? Имаше ли "профилактика" с лидерите на футболните фенове, не само със софийските? Каква? Предупредителни протоколи подписвани ли са? Кой допусна групичките да се имплантират още на пл. "Независимост" преди 20 ч.? Защо не бяха извеждани? Колко полицаи охраняваха протеста в карето между Президентството, Министерския съвет и Партийния дом?Какви бяха инструкциите им? Защо МВР не реагира на последвалите хулигански прояви и не арестува извършителите, каквото е задължението на полицията?

Журналистката Полина Паунова вижда нещата така: "Протестът ясно показа, че вече не е срещу бюджета. И хората пяха “когато па-, когато па-, когато падне Пеевски”. Корупционната сплав “БорисовПеевски” толкова дразни хората, че никой не обърна внимание, че може да протестира срещу БСП или ИТН, защото те просто нямат никакво значение".

"Същата тая корупционна сплав опита още от вчера на обяд да обясни, че демонстрацията няма да е мирна. (Справка: шефът на СДВР). Бяха направени КПП-та, говореха се дивотии цял ден. В т.нар. “триъгълник на властта” хората забелязваха провокаторите (преминали безпроблемно през КПП-та, за сметка на това, че са проверявани шишета за вода на деца). И щом забележеха провокатори просто леко се отдръпваха. Разбира се, удобно спря тока, и тийновете с маските трябваше да нападнат неизползваем офис на ГЕРБ и централата на Пеевски. Всичко това се случваше под кроткия поглед на полицията, която участваше в активното мероприятие".

По думите ѝ - журналистите са длъжни да правят разлики между провокатори и протестиращи, "освен ако не участват в подмяната на реалността".

"Реалността в случая беше с толкова ясни контури, че дори бТВ вече нарича тези хора провокатори. Стюардите на протеста свършиха отлична работа: снимаха, обръщаха се към МВР (което не им обръщаше внимание) и като цяло разобличиха схемата, която се готвеше - с КПП-та, които да пропуснат всички агиткаджии.

Изводът също не е сложен: на няколко поколения им писна от корупционната сплав, която най-лесно се вижда и може да бъде обяснена през неделимия образ БорисовПеевски... Беше внушително. Номерът с провокацията не мина. В това число със забележителната глупост със спрения ток. Борисов мълчи (може и тайно да се надява да успее протестът, щото в това има шанс за освобождение от Пеевски); Пеевски се изказа от името на управляващите (за да е ясно кой управлява)", завършва Паунова.

"Лицето на протеста, протестиращите с лице"

"Това е лицето на протеста, на протестиращите с лице. Тези без лицата бяха повикани после, предварително подготвените провокатори, "статисти за революции", както пише в един роман. Виждам, че вече в сутрешните новини някои телевизии пропускат тези кадри долу, затова е хубаво да ги споделяме", пише писателят и носител на "Букър" Георги Господинов, прилагайки снимки от демонстрациите.

Журналистът Константин Вълков също е категоричен за разликата между провокатори и протестиращи, която трябва задължително да се прави: "Провокаторите са пионки на онези, които тази вечер приключиха. Никой не може да победи младите. Срам за полицията! Оставка!", написа той.

Пиар специалистът Любомир Аламанов пък открои "промяната в три действия":

